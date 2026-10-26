قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل محاكمة 39 متهما في قضية الهيكل الإداري بالتجمع لـ 11 يناير 2017
الخارجية ترحب بإطلاق برنامج "كونكت" غرب إفريقيا والساحل بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة
الجيش الأردني: سلاح الجو استهدف تنظيمات إرهابية في جنوب سوريا مرتبطة بهجوم كنيسة الكرك
التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة
الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية لجائزة الكرة الذهبية
منتخب مصر للناشئين يكتسح العراق بخماسية نظيفة في كأس الخليج
بعد الارتفاع العالمي .. مفاجأة في أسعار الذهب في مصر اليوم
تداعيات حرب إيران.. كيف يتأثر الاقتصاد المصري بتحولات أسواق الطاقة والتجارة؟
اليمن يدين اقتحام وزير بحكومة الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك
التصالح في مخالفات البناء 2026.. آخر موعد والأوراق المطلوبة
الحياة بقى لونها أصفر.. ضباب سام يخنق إندونيسيا ومخاوف على الأطفال بسبب الحرائق| صور
متحدث الصحة: حملة التطعيم ضد الحصبة تستهدف 21 مليون طفل على مستوى الجمهورية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر بولستار 5 الكهربائية في الإمارات

بولستار 5 الكهربائية الجديدة
بولستار 5 الكهربائية الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة بولستار عن طرازها الجديد بولستار 5 الكهربائية، وتنتمي 5 لفئة السيارات السيدان، وتمتلك تصميم عصري وجذاب.

سيارة بولستار 5 الكهربائية الجديدة 

محرك بولستار 5 الكهربائية

زودت سيارة بولستار 5 الكهربائية بمحرك ينتج قوة 748 حصان، وعزم دوران 812 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.9 ثانية، ويمكنها قطع مسافة 678 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة بولستار 5 الكهربائية الجديدة 

ويوجد من سيارة بولستار 5 الكهربائية نسخة أخرى تنتج قوة 884 حصان، وعزم دوران 1015 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 3.2 ثانية، ويمكنها قطع مسافة 558 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة بولستار 5 الكهربائية الجديدة 

وتعتمد النسختان على بطارية سعة 112 كيلوواط ساعة وبنية كهربائية بجهد 800 فولت، مع دعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 350 كيلوواط، ما يسمح بشحن البطارية من 10% إلى 80% في مدة 22 دقيقة.

مواصفات بولستار 5 الكهربائية

زودت سيارة بولستار 5 الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة وسطية مقاس 14.5 بوصة تعمل بنظام أندرويد للسيارات، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 9 بوصه، ومرآة رؤية خلفية رقمية بشاشة مقاس 8.9 بوصة، وبها شاشة عرض على الزجاج الأمامي.

سيارة بولستار 5 الكهربائية الجديدة 

بالاضافة إلي ان سيارة بولستار 5 الكهربائية بها، 8 وسائد هوائية، و12 مستشعر للركن، وكاميرات محيطية بزاوية 360 درجة، ونظام تجنب الاصطدام والتخفيف من حدته باستخدام الفرملة والتوجيه، ومراقبة النقطة العمياء مع مساعدة التوجيه، والتحذير من مغادرة المسار والمساعدة في الحفاظ عليه، وبها مثبت سرعة متكيف، إلى جانب نظام المساعدة على القيادة ومساعد تغيير المسار .

سعر بولستار 5 الكهربائية

سيارة بولستار 5 الكهربائية الجديدة 

الفئة الأولي من سيارة بولستار 5 الكهربائية تباع في سوق السيارات الإمارات بسعر 415 ألف درهم إماراتي.

الفئة الثانية من سيارة بولستار 5 الكهربائية تباع في سوق السيارات الإمارات بسعر 530 ألف درهم إماراتي.

شركة بولستار بولستار 5 الكهربائية محرك بولستار 5 الكهربائية مواصفات بولستار 5 بولستار 5 سعر بولستار 5 الكهربائية سعر بولستار 5

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

تراجع كبير في أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم

تراجع في الأسواق.. الزيت يفقد 7 جنيهات والسكر والأرز ينخفضان.. مفاجأة بأسعار السلع اليوم

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

السجاير

أسعار السجائر في مصر.. زيادة تصل إلى 12% وموعد تطبيقها

السلع

ارتفاع في أسعار 9 سلع غذائية.. وزيادة كبيرة في المكرونة والزيت والأرز

وزيرا التعليم والمالية

بشرى سارة .. وزير المالية: سنعمل على منح زيادات مالية كبيرة للاخصائيين والإداريين

مجلس النواب

طلب إحاطة لكشف مصير 4763 طبيبا بيطريا وتأخر تدريبهم بوزارة الزراعة

ترشيحاتنا

المستشار وجدي عبد المنعم

قرار عاجل في محاكمة 8 متهمين بخلية القروض الإرهابية

المستشار وجدي عبد المنعم

«الأحراز» تؤجل محاكمة 24 متهما بالهيكل الإداري للإخوان في التجمع لـ 10 يناير 2017

الواقعة

القبض على المتهم بالتعدى على موظفة بجهة حكومية للضرب

بالصور

الحكة بعد الأكل ليست دائما حساسية.. علامات تكشف السبب

الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب

أسعار هيونداي جيتز موديل 2007 المستعملة في مصر

هيونداي جيتز موديل 2007
هيونداي جيتز موديل 2007
هيونداي جيتز موديل 2007

طريقة عمل فاهيتا الفراخ بالفلفل الملون.. بطعم المطاعم

طريقة عمل فاهيتا الفراخ
طريقة عمل فاهيتا الفراخ
طريقة عمل فاهيتا الفراخ

بايدو ولفت تختبران سيارات أجرة ذاتية القيادة في لندن

بايدو الصينية
بايدو الصينية
بايدو الصينية

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

المزيد