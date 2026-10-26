سعر بولستار 5 الكهربائية في الإمارات

كشفت شركة بولستار عن طرازها الجديد بولستار 5 الكهربائية، وتنتمي 5 لفئة السيارات السيدان، وتمتلك تصميم عصري وجذاب.

سيارة بولستار 5 الكهربائية الجديدة

محرك بولستار 5 الكهربائية

زودت سيارة بولستار 5 الكهربائية بمحرك ينتج قوة 748 حصان، وعزم دوران 812 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.9 ثانية، ويمكنها قطع مسافة 678 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة بولستار 5 الكهربائية الجديدة

ويوجد من سيارة بولستار 5 الكهربائية نسخة أخرى تنتج قوة 884 حصان، وعزم دوران 1015 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 3.2 ثانية، ويمكنها قطع مسافة 558 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة بولستار 5 الكهربائية الجديدة

وتعتمد النسختان على بطارية سعة 112 كيلوواط ساعة وبنية كهربائية بجهد 800 فولت، مع دعم الشحن السريع بقدرة تصل إلى 350 كيلوواط، ما يسمح بشحن البطارية من 10% إلى 80% في مدة 22 دقيقة.

مواصفات بولستار 5 الكهربائية

زودت سيارة بولستار 5 الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة وسطية مقاس 14.5 بوصة تعمل بنظام أندرويد للسيارات، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 9 بوصه، ومرآة رؤية خلفية رقمية بشاشة مقاس 8.9 بوصة، وبها شاشة عرض على الزجاج الأمامي.

سيارة بولستار 5 الكهربائية الجديدة

بالاضافة إلي ان سيارة بولستار 5 الكهربائية بها، 8 وسائد هوائية، و12 مستشعر للركن، وكاميرات محيطية بزاوية 360 درجة، ونظام تجنب الاصطدام والتخفيف من حدته باستخدام الفرملة والتوجيه، ومراقبة النقطة العمياء مع مساعدة التوجيه، والتحذير من مغادرة المسار والمساعدة في الحفاظ عليه، وبها مثبت سرعة متكيف، إلى جانب نظام المساعدة على القيادة ومساعد تغيير المسار .

سعر بولستار 5 الكهربائية

سيارة بولستار 5 الكهربائية الجديدة

الفئة الأولي من سيارة بولستار 5 الكهربائية تباع في سوق السيارات الإمارات بسعر 415 ألف درهم إماراتي.

الفئة الثانية من سيارة بولستار 5 الكهربائية تباع في سوق السيارات الإمارات بسعر 530 ألف درهم إماراتي.