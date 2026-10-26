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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سكودا سوبيرب 2027 تباع بهذه المواصفات

سكودا سوبيرب موديل 2027
سكودا سوبيرب موديل 2027
إبراهيم القادري

يتوافر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سكودا سوبيرب موديل 2027

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: سكودا سوبيرب موديل 2027، وتنتمي سوبيرب لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان سكودا سوبيرب موديل 2027

سكودا سوبيرب موديل 2027

زودت سيارة سكودا سوبيرب موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك سكودا سوبيرب موديل 2027

سكودا سوبيرب موديل 2027

تستمد سيارة سكودا سوبيرب موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها 150 حصان، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع 0-100 كم/ساعة في مدة 9.2 ثانية .

مواصفات سكودا سوبيرب موديل 2027

سكودا سوبيرب موديل 2027

تمتلك سيارة سكودا سوبيرب موديل 2027 العديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس .

سعر سكودا سوبيرب موديل 2027

سكودا سوبيرب موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة سكودا سوبيرب موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 350 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا سوبيرب موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 600 ألف جنيه .

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