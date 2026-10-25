تختار إيه؟.. بى واى دى أتو 8 أم جيلي كول راي 2027

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: بى واى دى أتو 8 و جيلي كول راي موديل 2027، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ جيلي كول راي موديل 2027

جيلي كول راي موديل 2027

زودت سيارة جيلي كول راي موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها حساسات للركن .

محرك جيلي كول راي موديل 2027

جيلي كول راي موديل 2027

تستمد سيارة جيلي كول راي موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 174 حصان، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر جيلي كول راي موديل 2027

جيلي كول راي موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة جيلي كول راي موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 975 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي كول راي موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 75 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيلي كول راي موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 199 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ بى واى دى‬ أتو 8 موديل 2027

بى واى دى‬ أتو 8 موديل 2027

يوجد بـ سيارة بى واى دى‬ أتو 8 موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك بى واى دى‬ أتو 8 موديل 2027

بى واى دى‬ أتو 8 موديل 2027

تحصل سيارة بى واى دى‬ أتو 8 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 275 حصان، وبها عزم دوران 349 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 19 كليووات/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر بى واى دى‬ أتو 8 موديل 2027

بى واى دى‬ أتو 8 موديل 2027

تباع سيارة بى واى دى‬ أتو 8 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و899 ألف جنيه .