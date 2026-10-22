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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مقارنة بين .. كاي ي اى5 و بروتون ساجا 2027

كاي ي اى5 و بروتون ساجا 2027
كاي ي اى5 و بروتون ساجا 2027
إبراهيم القادري

يتوافر في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: كاي ي اى5 و بروتون ساجا موديل 2027 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ بروتون ساجا موديل 2027

 بروتون ساجا موديل 2027

تمتلك سيارة بروتون ساجا موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

محرك بروتون ساجا موديل 2027

 بروتون ساجا موديل 2027

تحصل سيارة بروتون ساجا موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، وبها قوة 95 حصان، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وعزم دوران 120 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر بروتون ساجا موديل 2027

 بروتون ساجا موديل 2027

تباع سيارة بروتون ساجا موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 685 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ كاي ي اى5 موديل 2027

كاي ي اى5 موديل 2027

زودت سيارة كاي ي اى5 موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها 
ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك كاي ي اى5 موديل 2027

كاي ي اى5 موديل 2027

تستمد سيارة كاي ي اى5 موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 156 حصان، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر كاي ي اى5 موديل 2027

كاي ي اى5 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة كاي ي اى5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 888 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاي ي اى5 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 949 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات موديل 2027 مستقبل صناعة السيارات كاي ي اى5 بروتون ساجا موديل 2027 وسائل الأمان بـ بروتون ساجا ساجا موديل 2027 محرك كاي ي اى5 كاي ي اى5 موديل 2027 سعر كاي ي اى5 موديل 2027

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