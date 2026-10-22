شاومي SU7 ألترا تنافس بورشه بقوة 2054 حصان| تفاصيل

كشفت شركة شاومي عن طربازها الجديد شاومي SU7 ألترا، وتنتمي لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتستعد SU7 لمنافسة بورشه على حلبة نوربورجرينج الألمانية .

سيارة شاومي SU7 ألترا الخارقة الجديدة

وجاء ذلك القرار بعدما ظهرت نسختان اختباريتان من سيارتها الكهربائية SU7 ألترا بتعديلات واسعة على الهيكل والديناميكا الهوائية، في مؤشر على تطوير إصدار أكثر شراسة مخصص لتحقيق أزمنة قياسية على الحلبات.

سيارة شاومي SU7 ألترا الخارقة الجديدة

وتأتي هذه الاختبارات بعد نجاح بورشه تايكان تيربو GT من انتزاع الرقم القياسي لفئتها من شاومي خلال العام الجاري، ما يبدو أنه دفع الشركة الصينية إلى تطوير نسخة قادرة على المنافسة مرة أخرى أمام بورشه .

مواصفات شاومي SU7 ألترا

اعادة شاومي تصميم الصداد الأمامي، وتم إضافة مشتت هواء سفلي كبير يمتد بعرض المقدمة، وبها زوائد جانبية بارزة لتوجيه تدفق الهواء حول السيارة، وبها فتحات تهوية أعلى أقواس العجلات الأمامية، بهدف التحكم في ضغط الهواء داخلها وتقليل الاضطرابات الهوائية عند السرعات المرتفعة، وبها عتبات جانبية أكبر حجماً، تربط بين التعديلات الأمامية والخلفية لتحسين حركة الهواء أسفل الهيكل.

سيارة شاومي SU7 ألترا الخارقة الجديدة

بالاضافة إلي ان سيارة شاومي SU7 ألترا بها، أقراص مكابح مصنوعة من الكربون والسيراميك وهي تتوهج باللون الأحمر خلال الاختبارات، في مشهد يعكس شدة الضغط الذي تتعرض له السيارة على حلبة نوربورجرينج، وبها جناح خلفي ضخم من مستويين، يتجاوز بصورة ملحوظة حجم الجناح المستخدم في SU7 ألترا الحالية، وبه نظام نشط لتقليل مقاومة الهواء، ما يسمح بتغيير زاوية أحد عناصره عند الحاجة.

محرك شاومي SU7 ألترا

سيارة شاومي SU7 ألترا الخارقة الجديدة

تنتج سيارة شاومي SU7 ألترا قوة 1548 حصان، وتعمل الشركة علي رفعها في النسخة الإنتاجية الجديدة إلي 2054 حصان، وبها 3 محركات كهربائية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .