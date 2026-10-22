شاومي SU7 ألترا تنافس بورشه بقوة 2054 حصان| تفاصيل

كشفت شركة شاومي عن طربازها الجديد شاومي SU7 ألترا، وتنتمي لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتستعد SU7 لمنافسة بورشه على حلبة نوربورجرينج الألمانية .
وجاء ذلك القرار بعدما ظهرت نسختان اختباريتان من سيارتها الكهربائية SU7 ألترا بتعديلات واسعة على الهيكل والديناميكا الهوائية، في مؤشر على تطوير إصدار أكثر شراسة مخصص لتحقيق أزمنة قياسية على الحلبات.
وتأتي هذه الاختبارات بعد نجاح بورشه تايكان تيربو GT من انتزاع الرقم القياسي لفئتها من شاومي خلال العام الجاري، ما يبدو أنه دفع الشركة الصينية إلى تطوير نسخة قادرة على المنافسة مرة أخرى أمام بورشه .
مواصفات شاومي SU7 ألترا
اعادة شاومي تصميم الصداد الأمامي، وتم إضافة مشتت هواء سفلي كبير يمتد بعرض المقدمة، وبها زوائد جانبية بارزة لتوجيه تدفق الهواء حول السيارة، وبها فتحات تهوية أعلى أقواس العجلات الأمامية، بهدف التحكم في ضغط الهواء داخلها وتقليل الاضطرابات الهوائية عند السرعات المرتفعة، وبها عتبات جانبية أكبر حجماً، تربط بين التعديلات الأمامية والخلفية لتحسين حركة الهواء أسفل الهيكل.
بالاضافة إلي ان سيارة شاومي SU7 ألترا بها، أقراص مكابح مصنوعة من الكربون والسيراميك وهي تتوهج باللون الأحمر خلال الاختبارات، في مشهد يعكس شدة الضغط الذي تتعرض له السيارة على حلبة نوربورجرينج، وبها جناح خلفي ضخم من مستويين، يتجاوز بصورة ملحوظة حجم الجناح المستخدم في SU7 ألترا الحالية، وبه نظام نشط لتقليل مقاومة الهواء، ما يسمح بتغيير زاوية أحد عناصره عند الحاجة.
محرك شاومي SU7 ألترا
تنتج سيارة شاومي SU7 ألترا قوة 1548 حصان، وتعمل الشركة علي رفعها في النسخة الإنتاجية الجديدة إلي 2054 حصان، وبها 3 محركات كهربائية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .