قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: قدرات إيران الاقتصادية والعسكرية في أدنى مستوياتها حاليا
هجمات روسية ليلية على كييف.. إصابة 15 شخصًا في العاصمة الأوكرانية
هجوم روسي يلحق أضرارًا بمسار المترو جنوب كييف
أذكار الصباح مكتوبة كاملة.. احرص عليها يوميًا للحفظ والبركة وراحة القلب
الحكومة تكشف موقفها من الدعم: لا تقليص للمستحقين وزيادة سنوية مطروحة
دعاء الرزق والفرج القريب.. ردد أجمل الأدعية بعد أذان صلاة الفجر
ترامب: راضون تماما عن عدم انخراط روسيا في أي تعاون مع إيران
مسئول عراقي يتهم إيران بانتهاك السيادة ويدعو للسيطرة على المنافذ الحدودية
عمدة موسكو: إسقاط 56 مسيّرة كانت في طريقها إلى العاصمة الروسية
إعلام أوكراني: دوي 8 انفجارات على الأقل في كييف
عقب تراجعه.. أعلى سعر للدولار اليوم الخميس في البنوك
ترامب: منع إيران من امتلاك سلاح نووي أحد أعظم إنجازاتنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي SU7 ألترا تنافس بورشه بقوة 2054 حصان| تفاصيل

سيارة شاومي SU7 ألترا الخارقة الجديدة
سيارة شاومي SU7 ألترا الخارقة الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة شاومي عن طربازها الجديد شاومي SU7 ألترا، وتنتمي لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتستعد SU7 لمنافسة بورشه على حلبة نوربورجرينج الألمانية .

سيارة شاومي SU7 ألترا الخارقة الجديدة 

وجاء ذلك القرار بعدما ظهرت نسختان اختباريتان من سيارتها الكهربائية SU7 ألترا بتعديلات واسعة على الهيكل والديناميكا الهوائية، في مؤشر على تطوير إصدار أكثر شراسة مخصص لتحقيق أزمنة قياسية على الحلبات.

سيارة شاومي SU7 ألترا الخارقة الجديدة 

وتأتي هذه الاختبارات بعد نجاح بورشه تايكان تيربو GT من انتزاع الرقم القياسي لفئتها من شاومي خلال العام الجاري، ما يبدو أنه دفع الشركة الصينية إلى تطوير نسخة قادرة على المنافسة مرة أخرى أمام بورشه .

مواصفات شاومي SU7 ألترا

اعادة شاومي تصميم الصداد الأمامي، وتم إضافة مشتت هواء سفلي كبير يمتد بعرض المقدمة، وبها زوائد جانبية بارزة لتوجيه تدفق الهواء حول السيارة، وبها فتحات تهوية أعلى أقواس العجلات الأمامية، بهدف التحكم في ضغط الهواء داخلها وتقليل الاضطرابات الهوائية عند السرعات المرتفعة، وبها عتبات جانبية أكبر حجماً، تربط بين التعديلات الأمامية والخلفية لتحسين حركة الهواء أسفل الهيكل.

سيارة شاومي SU7 ألترا الخارقة الجديدة 

بالاضافة إلي ان سيارة شاومي SU7 ألترا بها، أقراص مكابح مصنوعة من الكربون والسيراميك وهي تتوهج باللون الأحمر خلال الاختبارات، في مشهد يعكس شدة الضغط الذي تتعرض له السيارة على حلبة نوربورجرينج، وبها جناح خلفي ضخم من مستويين، يتجاوز بصورة ملحوظة حجم الجناح المستخدم في SU7 ألترا الحالية، وبه نظام نشط لتقليل مقاومة الهواء، ما يسمح بتغيير زاوية أحد عناصره عند الحاجة.

محرك شاومي SU7 ألترا

سيارة شاومي SU7 ألترا الخارقة الجديدة 

تنتج سيارة شاومي SU7 ألترا قوة 1548 حصان، وتعمل الشركة علي رفعها في النسخة الإنتاجية الجديدة إلي 2054 حصان، وبها 3 محركات كهربائية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شاومي SU7 ألترا شركة شاومي مواصفات شاومي SU7 ألترا SU7 ألترا محرك شاومي SU7 ألترا محرك شاومي SU7 SU7

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

أرجع الدكة ومتتكلمش.. أضا يكشف كواليس حديث حاد بين عموتة ووائل جمعة

الاهلي

جلسة مصارحة مع اللاعبين.. مصدر بالأهلي يحسم الجدل حول مشادة وائل جمعة وعموتة

هجوم مطار الملك فهد الدولي

وفاة مقيم وإصابة 8 آخرين إثر اعتداء استهدف مطار الملك فهد بالسعودية

الأهلي

الأهلي يستقر على استمرار عموتة وعقوبات منتظرة على اللاعبين واجتماع عاصف| خاص

بيراميدز

هاني حتحوت يكشف كواليس أزمة ركلة جزاء مصطفى فتحي وزالاكا في بيراميدز

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يشارك في جلسة أمن الوطن والمواطن في إطار اليوم الثالث لأعمال منتدى مصر

الاهلي

إحنا بتوع كورة مش بتوع بطيخ.. أحمد دويدار يُثير الجدل بعد تعادل الأهلي: «هنسمع الحدوتة»

التوبة من الزنا

هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها؟ .. دار الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

بورصة الدار البيضاء

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على ارتفاع

وزير التموين:

وزير التموين: مخزون السلع الأساسية آمن لـ 6 أشهر.. وتنويع الاستيراد لتعزيز أمن الأسواق

وزير المالية

منتدى مصر 2026.. وزير المالية يعرض مخطط رفع مستويات الحيز المالي لـ4.8 تريليون جنيه في عام 2030/2029

بالصور

بتفتحي الموبايل من غير سبب؟ 5 عادات وراء التصرف ده

بتفتحي الموبايل من غير سبب؟ 5 عادات وراء التصرف ده
بتفتحي الموبايل من غير سبب؟ 5 عادات وراء التصرف ده
بتفتحي الموبايل من غير سبب؟ 5 عادات وراء التصرف ده

ليه بتتضايقي من أبسط كلمة رغم إن يومك كان عادي؟ أسباب نفسية وراء سرعة الانفعال

ليه بتتضايقي من أبسط كلمة رغم إن يومك كان عادي؟ أسباب نفسية وراء سرعة الانفعال
ليه بتتضايقي من أبسط كلمة رغم إن يومك كان عادي؟ أسباب نفسية وراء سرعة الانفعال
ليه بتتضايقي من أبسط كلمة رغم إن يومك كان عادي؟ أسباب نفسية وراء سرعة الانفعال

6 علامات تكشف إنك بتجاملي الناس على حساب راحتك

6 علامات تكشف إنك بتجاملي الناس على حساب راحتك
6 علامات تكشف إنك بتجاملي الناس على حساب راحتك
6 علامات تكشف إنك بتجاملي الناس على حساب راحتك

طريقة عمل البطاطس بالزعفران في الفرن بطعم مميز ورائحة شهية

طريقة عمل البطاطس بالزعفران في الفرن بطعم مميز ورائحة شهية
طريقة عمل البطاطس بالزعفران في الفرن بطعم مميز ورائحة شهية
طريقة عمل البطاطس بالزعفران في الفرن بطعم مميز ورائحة شهية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

المزيد