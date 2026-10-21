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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أول ظهور لسيارة هوندا 0 ألفا 2027 المرتقبة

هوندا 0 ألفا الكهربائية
هوندا 0 ألفا الكهربائية
عزة عاطف

تستعد شركة «هوندا» اليابانية لصناعة السيارات لتعزيز حضورها في قطاع السيارات الكهربائية عبر الكشف عن النسخة الإنتاجية النهائية لسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات «هوندا 0 ألفا». 

وتأتي هذه الخطوة الهامة في أعقاب إزاحة الستار عن النموذج التجريبي أواخر العام الماضي، لتشكل الطراز الافتتاحي ودخلة النطاق لعائلة سيارات «هوندا 0» المبتكرة.

استراتيجية الإنتاج والأسواق المستهدفة

تمثل «هوندا 0 ألفا» طرازًا مستقلًا بذاته في هيكل سيارات الـ SUV الكهربائية، ولا تعتمد على أي طرازات تقليدية أخرى للعلامة. 

وقد خططت الشركة اليابانية لتصنيع هذه السيارة المدمجة محليًا في مصانعها لتلبية الطلب في الأسواق العالمية الرئيسية وعلى رأسها السوق اليابانية والهندية، مع توقعات ببدء طرحها التجاري الفعلي في الأسواق مطلع عام 2027.

لغة التصميم والفلسفة الهندسية الحديثة

تتبنى السيارة فلسفة هوندا التصميمية الحديثة والمعروفة بشعار النحافة والخفة والذكاء، حيث تظهر ملامحها الخارجية بطابع مستقبلي وخطوط جريئة تختلف كليًا عن لغة تصميم سيارات هوندا التقليدية. 

كما تعتمد على منصة مخصصة بالكامل للمركبات الكهربائية تضمن توفير مساحة داخلية رحبة ومقصورة متطورة مزودة بأحدث شاشات العرض الرقمية وأنظمة الاتصال الذكية، لتلبي تطلعات الجيل الجديد من عملاء السيارات الكهربائية.

Honda 0 Alpha SUV
Honda 0 Alpha SUV
هوندا 0 ألفا الكهربائية Honda 0 Alpha SUV إطلاق هوندا 0 ألفا هوندا Zero الكهربائية

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