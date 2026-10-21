«لامبورجيني ريفينتون رودستر».. طائرة حربية مقاتلة متنقلة على عجلات

تتقن شركة «لامبورجيني» الإيطالية فن صناعة السيارات الفائقة والمحدودة الإصدار بدرجة لا تفوقها فيها أي شركة أخرى؛ فخلال العقدين الماضيين، أطلقت العلامة العريقة عشرات الطرازات الحصرية النادرة التي تتجاوز في جراحتها وتصميمها الدراماتيكي سياراتها القياسية.

وتبرز سيارة «ريفينتون رودستر» كواحدة من أكثر تحفها الهندسية تميزًا وإثارة للدهشة.

فلسفة التصميم المستوحاة من الطائرات الحربية

ظهرت النسخة المكشوفة «ريفينتون رودستر» لأول مرة في عام 2009، بعد عامين فقط من إطلاق النسخة الكوبيه التي صدمت عالم السيارات بمعرض فرانكفورت الدولي.

استلهمت السيارة بالكامل لغتها التصميمية من الطائرات المقاتلة الهجومية السريعة، حيث ظهر ذلك جليًا في الهيكل المصنوع من ألياف الكربون وزواياه الحادة، إضافة إلى مقصورة القيادة المستوحاة من قمرة القيادة العسكرية وتجهيزاتها المعقدة.

إنتاج محدود للغاية وقيم سوقية متصاعدة في المزادات

تم تحديد إنتاج «ريفينتون رودستر» بـ 15 نسخة فقط في العالم بأسعار إطلاق ابتدائية تجاوزت مليوني دولار.

ونظرًا لهذه الندرة الشديدة، اختفت معظم النسخ بمجرد تسليمها للعملاء لتستقر داخل المجموعات الخاصة ومتاحف جامعي السيارات الفاخرة، مما يجعل ظهور أي نسخة منها للبيع في الأسواق أو دور المزادات العالمية حدثًا استثنائيًا نادر الحدوث يجذب أنظار عشاق الاقتناء النادر.