قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهيب عبد الهادي: الزمالك أكبر من أي حد.. وفتوح وناصر منسي لازم يعرفوا قيمة القميص
مصرع طالبين في حادث انقلاب دراجة بخارية ببني سويف
الخارجية تطلق التشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية التفاعلية للخدمات القنصلية للمصريين بالخارج
نية مبتة لضربها بشدة.. هيجسيث: إيران محور محادثات نتنياهو مع ترامب
وفاة طفلة في طابور الصباح تثير القلق.. أسباب التوقف القلبي المفاجئ
الذهب يتراجع مع تصاعد مخاوف التضخم وترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21 أكتوبر
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026
عراقجي: واشنطن لا أمان لها.. مع كل مفاوضات تبدأ حربا غادرة
اعتراض وتدمير 373 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل
وقع فعلًا.. سيد مرعي يفجر مفاجأة بشأن محمود ممدوح والزمالك
ويتكوف يصل إلى سان بطرسبورج للقاء مسؤولين روس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

«لامبورجيني ريفينتون رودستر».. طائرة حربية مقاتلة متنقلة على عجلات

لامبورجيني ريفينتون رودستر
لامبورجيني ريفينتون رودستر
عزة عاطف

تتقن شركة «لامبورجيني» الإيطالية فن صناعة السيارات الفائقة والمحدودة الإصدار بدرجة لا تفوقها فيها أي شركة أخرى؛ فخلال العقدين الماضيين، أطلقت العلامة العريقة عشرات الطرازات الحصرية النادرة التي تتجاوز في جراحتها وتصميمها الدراماتيكي سياراتها القياسية. 

وتبرز سيارة «ريفينتون رودستر» كواحدة من أكثر تحفها الهندسية تميزًا وإثارة للدهشة.

فلسفة التصميم المستوحاة من الطائرات الحربية

ظهرت النسخة المكشوفة «ريفينتون رودستر» لأول مرة في عام 2009، بعد عامين فقط من إطلاق النسخة الكوبيه التي صدمت عالم السيارات بمعرض فرانكفورت الدولي. 

استلهمت السيارة بالكامل لغتها التصميمية من الطائرات المقاتلة الهجومية السريعة، حيث ظهر ذلك جليًا في الهيكل المصنوع من ألياف الكربون وزواياه الحادة، إضافة إلى مقصورة القيادة المستوحاة من قمرة القيادة العسكرية وتجهيزاتها المعقدة.

إنتاج محدود للغاية وقيم سوقية متصاعدة في المزادات

تم تحديد إنتاج «ريفينتون رودستر» بـ 15 نسخة فقط في العالم بأسعار إطلاق ابتدائية تجاوزت مليوني دولار. 

ونظرًا لهذه الندرة الشديدة، اختفت معظم النسخ بمجرد تسليمها للعملاء لتستقر داخل المجموعات الخاصة ومتاحف جامعي السيارات الفاخرة، مما يجعل ظهور أي نسخة منها للبيع في الأسواق أو دور المزادات العالمية حدثًا استثنائيًا نادر الحدوث يجذب أنظار عشاق الاقتناء النادر.

لامبورجيني ريفينتون رودستر سيارات لامبورجيني أسعار لامبورجيني ريفينتون Lamborghini Reventon Roadster

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

هل ينقطع الإنترنت في مصر بسبب تهديدات إيران؟.. خبير أمن معلومات يكشف حقيقة استهداف كابلات مضيق هرمز

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-10-2026

الراحل هاني شاكر وزوجته

نفسي الناس تفتكرني.. الأوبرا تخلد ذكرى هاني شاكر بتمثال.. وزوجته تنهار في أول ظهور لها بدونه

صورة أرشيفية

الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء.. أمطار تضرب عدة مناطق والشبورة تهدد الطرق وتحذير للمواطنين

البطاطا البرتقالية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟ .. وهذه علاقتها بزيادة الوزن

كابلات الإنترنت البحرية

طوارئ في قاع البحر .. كيف ينقذ العالم الإنترنت إذا قُطعت كابلات هرمز؟

كيم جونج أون وابنته

ردًا على شائعات وفاته .. زعيم كوريا الشمالية يذهب للتسوّق مع ابنته

كابلات الإنترنت

كابوس هرمز .. ما حجم الضرر الحقيقي لقطع كابلات الإنترنت؟

ترشيحاتنا

الاهلي

محمد سعيد: سماع محادثات الفار حق للأندية.. وما حدث يثير علامات استفهام

كارتيرون

كارتيرون عن الأهلي والزمالك: أنا زملكاوي أكثر

منتخب مصر

بعد إيقاف التوأم 3 مباريات.. بديل حسام حسن في قيادة منتخب مصر

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند شرب ماء الليمون كل صباح؟

ماذا يحدث للجسم عند شرب ماء الليمون كل صباح؟ فوائد وأضرار لا تتجاهليها
ماذا يحدث للجسم عند شرب ماء الليمون كل صباح؟ فوائد وأضرار لا تتجاهليها
ماذا يحدث للجسم عند شرب ماء الليمون كل صباح؟ فوائد وأضرار لا تتجاهليها

فستان لامع.. يسرا تخطف الأنظار بظهورها على السجادة الحمراء

يسرا
يسرا
يسرا

طريقة عمل الكرواسون في المنزل .. بمكونات بسيطة

طريقة عمل الكرواسون
طريقة عمل الكرواسون
طريقة عمل الكرواسون

بنقشة النمر .. بوسي شلبي بإطلالة أنيقة في اليوم الخامس من مهرجان الجونة .. صور

بوسي شلبي
بوسي شلبي
بوسي شلبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

المزيد