تويوتا كورولا 2028 تظهر بتصميم مبهر| صور

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا كورولا موديل 2028 بالتصاميم الإنتاجية، وتنتمي كورولا لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

تويوتا كورولا موديل 2028

مواصفات تويوتا كورولا موديل 2028

تويوتا كورولا موديل 2028

زودت سيارة تويوتا كورولا موديل 2028 بالعديد من المميزات من ضمنها، ملامح أكثر جرأة وحداثة مستوحاة من لغة تويوتا التصميمية الحديثة، وبها كونسول عائم، وشاشة خاصة بالراكب الأمامي، بجانب تحسين الزجاج الأمامي والخطوط الانسيابية.

محرك تويوتا كورولا موديل 2028

تويوتا كورولا موديل 2028

تحصل سيارة تويوتا كورولا موديل 2028 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 169 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تويوتا كورولا موديل 2028

ويوجد بـ تويوتا كورولا موديل 2028 محرك هايبرد جديد يعتمد على محرك بنزين سعة 1500 سي سي ، بقوة إجمالية تقارب 134 حصان، مع تحسين استهلاك الوقود بنسبة تتراوح بين 10% إلى 20%.

تويوتا كورولا موديل 2028

كما ان سيارة تويوتا كورولا موديل 2028 بها نسخة هجينة قابلة للشحن (PHEV)، وبها بطارية أكبر ومحرك كهربائي أقوى لمدى قيادة كهربائي أطول.

تويوتا كورولا موديل 2028

وبها نسخة كهربائية بالكامل (EV) وهو خيار كهربائي لأول مرة بمدى قيادة لا يقل عن 402 كم/ساعة تقريباً، مع إمكانية دعم نظام دفع كلي بمحركين.

تويوتا كورولا موديل 2028

وأخيرا نسخة GR عالية الأداء (GR Corolla) التي تشير التوقعات إلى حصولها على محرك تيربو سعة 2000 سي سي، وبها قوة تصل إلى حوالي 395 حصان .

نبذة عن تاريخ سيارة تويوتا كورولا

أطلقت شركة تويوتا اليابانية الجيل الأول من كورولا في نوفمبر عام 1966، ومعنى الاسم "كورولا" مشتقة من اللاتينية وتعني "التاج الصغير"، تماشياً مع تقليد تويوتا في تسمية سياراتها بأسماء مستوحاة من كلمة "التاج" (مثل طراز كورونا).

تويوتا كورولا موديل 2028

وصممت لتكون "سيارة كل الناس" وعملية واقتصادية في استهلاك الوقود، وانتج الجيل الأول ولقي موجة انتشار وتوفرت بهياكل سيدان وكوبيه وستيشن واجن بمحركات سعة 1100 سي سي ، و 1200 سي سي .