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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تختار ايه .. كيا سيلتوس أو سكودا كودياك 2027

كيا سيلتوس أو سكودا كودياك 2027
كيا سيلتوس أو سكودا كودياك 2027
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: كيا سيلتوس و سكودا كودياك موديل 2027، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ سكودا كودياك موديل 2027

 سكودا كودياك موديل 2027

زودت سيارة سكودا كودياك موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى.

محرك سكودا كودياك موديل 2027

 سكودا كودياك موديل 2027

تحصل سيارة سكودا كودياك موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدو 9.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر سكودا كودياك موديل 2027

 سكودا كودياك موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة سكودا كودياك موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 625 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا كودياك موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سكودا كودياك موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 150 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ  كيا سيلتوس موديل 2027

 كيا سيلتوس موديل 2027

تمتلك سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System .

محرك كيا سيلتوس موديل 2027

 كيا سيلتوس موديل 2027

تستمد سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 115 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 145 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر كيا سيلتوس موديل 2027

 كيا سيلتوس موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 369 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 524 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 674 ألف جنيه .

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