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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ديبال اس 05 الهجين 2027 تباع بهذه المواصفات

ديبال اس 05 موديل 2027
ديبال اس 05 موديل 2027
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ديبال اس 05 موديل 2027

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: ديبال اس 05 موديل 2027، وتنتمي اس 05 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات ديبال اس 05 موديل 2027

زودت سيارة ديبال اس 05 موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها فتحة سقف بانوراما .

ديبال اس 05 موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة ديبال اس 05 موديل 2027 بها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدمات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للابواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

محرك ديبال اس 05 موديل 2027

ديبال اس 05 موديل 2027

تحصل سيارة ديبال اس 05 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 235 حصان، وبها عزم دوران 320 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة بالبطارية تصل غلي 1059 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ ديبال اس 05 موديل 2027

ديبال اس 05 موديل 2027

تمتلك سيارة ديبال اس 05 موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

سعر ديبال اس 05 موديل 2027

ديبال اس 05 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة ديبال اس 05 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 625 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ديبال اس 05 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 775 ألف جنيه .

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