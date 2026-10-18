قوة 380 حصانا.. فورد برونكو 2027 بـ محرك رابتور

أعلنت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد برونكو موديل 2027، وتنتمي برونكو لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

فورد برونكو 2027 الجديدة

بالاضافة إلي انه لم يعد محرك إيكوبوست 6 سلندر سعة 3000 سي سي المزدوج التيربو لفئة برونكو رابتر القوية فقط، بل أصبح متاح عبر فئات متعددة، إلى جانب إطلاق فئتين جديدتين هما فيلسون و آر تي آر .

فورد برونكو 2027 الجديدة

وتأتي هذه الخطوة من أجلب إتاحة القوة الجبارة لشرائح أوسع من العملاء دون الحاجة لدفع الفارق السعري الكبير لشراء فئة رابتر المتطرفة.

فئات برونكو المتاح بها المحرك الجديد

وبالتالي أصبح محرك إيكوبوست 6 سلندر سعة 3000 سي سي المزدوج التيربو خيار متوفر علي فئة برونكو أوتر بانكس، وفئة برونكو باد لاندز، وفئة برونكو هيريتيج، وفئة برونكو فيلسون .

فورد برونكو 2027 الجديدة

محرك فورد برونكو 2027 الجديد

تحصل سيارة فورد برونكو 2027 علي قوتها من محرك إيكوبوست 6 سلندر سعة 3000 سي سي مزدوج التيربو، ويتصل بنظام دفع رباعي وناقل حركة أوتوماتيك مكون من 10 سرعات، وتنتج قوة 380 حصان، وعزم دوران 597 نيوتن/ متر.

مواصفات فورد برونكو 2027 الجديد

زودت سيارة فورد برونكو 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، تصميم مستوحى من أسلوب الحياة والتخييم، وبها ألوان خارجية حصرية منها، الأخضر، والرمادي المعدني، وبها نظام تعليق رياضي مخصص للسرعات العالية على الطرق غير المعبدة، وبها مقاعد من الفينيل الفاخر، وبها ميزة التعديل الكهربائي للمقاعد للمرة الأولى، وبها عجلة قيادة مدفأة .

فورد برونكو 2027 الجديدة

وتم الكشف عن السيارة لأول مرة عام 1965 وبدأ إنتاجها كطراز لعام 1966 لتكون أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) تطورها شركة فورد.

وصممت لتكون سيارة مدمجة وبسيطة وعملية للطرق الوعرة تحت فكرة G.O.A.T: Go Over All Terrain أي قادرة على اجتياز جميع التضاريس .

فورد برونكو 2027 الجديدة

وأنتج الجيل الثاني والثالث من عام 1978 حتي 1986، وبعدها تحولت برونكو إلى حجم أكبر وأصبحت تشترك في الكثير من المكونات والقواعد مع شاحنات فورد الشهيرة، واستمرت السيارة في تقديم قدرات قوية مع تحسينات في التصميم والانسيابية .