قوة 380 حصانا.. فورد برونكو 2027 بـ محرك رابتور

أعلنت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد برونكو موديل 2027، وتنتمي برونكو لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .
بالاضافة إلي انه لم يعد محرك إيكوبوست 6 سلندر سعة 3000 سي سي المزدوج التيربو لفئة برونكو رابتر القوية فقط، بل أصبح متاح عبر فئات متعددة، إلى جانب إطلاق فئتين جديدتين هما فيلسون و آر تي آر .
وتأتي هذه الخطوة من أجلب إتاحة القوة الجبارة لشرائح أوسع من العملاء دون الحاجة لدفع الفارق السعري الكبير لشراء فئة رابتر المتطرفة.
فئات برونكو المتاح بها المحرك الجديد
وبالتالي أصبح محرك إيكوبوست 6 سلندر سعة 3000 سي سي المزدوج التيربو خيار متوفر علي فئة برونكو أوتر بانكس، وفئة برونكو باد لاندز، وفئة برونكو هيريتيج، وفئة برونكو فيلسون .
محرك فورد برونكو 2027 الجديد
تحصل سيارة فورد برونكو 2027 علي قوتها من محرك إيكوبوست 6 سلندر سعة 3000 سي سي مزدوج التيربو، ويتصل بنظام دفع رباعي وناقل حركة أوتوماتيك مكون من 10 سرعات، وتنتج قوة 380 حصان، وعزم دوران 597 نيوتن/ متر.
مواصفات فورد برونكو 2027 الجديد
زودت سيارة فورد برونكو 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، تصميم مستوحى من أسلوب الحياة والتخييم، وبها ألوان خارجية حصرية منها، الأخضر، والرمادي المعدني، وبها نظام تعليق رياضي مخصص للسرعات العالية على الطرق غير المعبدة، وبها مقاعد من الفينيل الفاخر، وبها ميزة التعديل الكهربائي للمقاعد للمرة الأولى، وبها عجلة قيادة مدفأة .
وتم الكشف عن السيارة لأول مرة عام 1965 وبدأ إنتاجها كطراز لعام 1966 لتكون أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) تطورها شركة فورد.
وصممت لتكون سيارة مدمجة وبسيطة وعملية للطرق الوعرة تحت فكرة G.O.A.T: Go Over All Terrain أي قادرة على اجتياز جميع التضاريس .
وأنتج الجيل الثاني والثالث من عام 1978 حتي 1986، وبعدها تحولت برونكو إلى حجم أكبر وأصبحت تشترك في الكثير من المكونات والقواعد مع شاحنات فورد الشهيرة، واستمرت السيارة في تقديم قدرات قوية مع تحسينات في التصميم والانسيابية .