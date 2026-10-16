المواصفات الكاملة لـ فولفو XC90 2026 المقدمة عالميًا.. صور

تعود بداية فولفو السويدية إلى عام 1927، عندما بدأت نشاطها في صناعة السيارات بمدينة جوتنبرج، قبل أن تتوسع أعمالها وتقدم طرازات متعددة في الأسواق العالمية.

وتأتي فولفو XC90 موديل 2026 ضمن السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم التي تقدم ضمن الفئة الفاخرة في الأسواق العالمية.

فولفو XC90 موديل 2026

أبعاد فولفو XC90 موديل 2026

يبلغ طول فولفو XC90 موديل 2026 نحو 4,953 مم، ويصل عرضها إلى 1,931 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,767 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,984 مم، ويبلغ وزن السيارة دون ركاب 2,227 كجم، فيما تأتي بجنوط ألمنيوم بقياس 22 بوصة في الأمام والخلف.

محرك فولفو XC90 موديل 2026

تعتمد نسخة T8 الهجينة القابلة للشحن على محرك بنزين تيربو رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، يولد قوة تبلغ 317 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 400 نيوتن متر.

فولفو XC90 موديل 2026

ويعمل معه محرك كهربائي بقوة 143 حصانًا وعزم دوران يبلغ 309 نيوتن متر، لتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 462 حصانًا، مع عزم دوران مشترك يبلغ 709 نيوتن متر.

وترتبط المنظومة الفنية للسيارة فولفو XC90 موديل 2026 بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع كلي AWD لتوزيع القوة على العجلات الأربع.

أداء فولفو XC90 موديل 2026

تأتي السيارة ببطارية تبلغ سعتها 18.8 كيلوواط ساعة، وتوفر مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 77 كم، وتبلغ سعة خزان الوقود 71 لترًا، وتستطيع فولفو XC90 T8 موديل 2026 التسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 5.3 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى 180 كم/س، وتصل قدرة السحب إلى 2,400 كجم.

فولفو XC90 موديل 2026

تجهيزات فولفو XC90 موديل 2026

تضم المقصورة مقاعد أمامية توفر التعديل الكهربائي وحفظ وضعيات الجلوس، إلى جانب وظائف التدفئة والتبريد والتدليك، ويأتي المقود مكسوًا بالجلد ومتعدد الوظائف مع خاصية التدفئة، وتحتوي فولفو XC90 على شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 11.2 بوصة، تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيًا، إلى جانب نظام ملاحة متصل.

وتأتي أمام السائق شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة لعرض بيانات القيادة، كما تضم السيارة نظامًا صوتيًا من Bowers & Wilkins يتكون من 19 سماعة، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكيًا رباعي المناطق، مع فتحات تهوية للصفين الثاني والثالث، إلى جانب إضاءة داخلية محيطية وشاحن لاسلكي للهاتف في الصف الأول.