قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا أستطيع التنفس.. وفاة مهاجر مغربي أثناء توقيفه تثير عاصفة غضب في إيطاليا
كسوف الشمس 12 أغسطس 2026.. الدول التي تشاهد الظاهرة كاملة وجزئيًا
الست كانت محرجة.. بطل إنقاذ أسرة سيارة الغربية يروي لحظات الرعب داخل الترعة
قاهر الكبار وأخصائي كؤوس.. من هو فوك رازوفيتش مدرب الزمالك الجديد؟
حقيقة ظهور كوكوريلا بكأس العالم داخل كيس قمامة.. هل كانت النسخة الأصلية؟
شروط التقديم لمدارس التمريض الخاصة 2026 وخطوات القبول كاملة
إحالة الواقعة للنيابة.. العثور على هاتف محمول مع سارة خليفة داخل محبسها للمرة الثانية
تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان.. غارات وتجريف واسع في بنت جبيل
اطرده فورا.. كواليس حديث ميسي وكوركويلا بنهائي كأس العالم
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2026.. عيار 21 وصل كام؟
اكتشفها بنفسك .. طريقة اختبار القهوة المغشوشة والأصلية
متحدث الأمم المتحدة: قلقون إزاء تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمحركات كهربائية.. ماذا تقدم فولفو EX90 الجديدة

فولفو EX90
فولفو EX90
صبري طلبه

تعد فولفو واحدة من أقدم شركات صناعة السيارات في العالم، إذ تأسست في السويد واستطاعت على مدار تاريخها بناء سمعة قوية بفضل تركيزها على معايير السلامة والجودة والاعتمادية. 

واتجهت الشركة إلى توسيع نطاق سياراتها الكهربائية، وسط التحولات التي يشهدها قطاع السيارات عالميًا، لتقدم مجموعة من الطرازات التي تعتمد بالكامل على الطاقة الكهربائية دون التخلي عن هويتها المعروفة.

وتأتي فولفو EX90، التي تمثل السيارة الرياضية متعددة الاستخدام الأحدث والأكبر ضمن عائلة السيارات الكهربائية للعلامة السويدية، مع مجموعة من التقنيات الحديثة وخيارين من منظومات الحركة الكهربائية.

فولفو EX90

أبعاد فولفو EX90

 

تنتمي فولفو EX90 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام كبيرة الحجم، حيث يبلغ طول السيارة 5,038 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,964 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,748 مم، في حين تمتد قاعدة العجلات إلى 2,984 مم.

ويتراوح وزن السيارة بدون ركاب بين 2,713 و2,741 كيلوجرامًا وفقًا للفئة، كما زودت بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية بنفس التقنية، بينما ترتكز على عجلات قياس 22 بوصة في الأمام والخلف.

فولفو EX90

الفئة الأولى بقوة 402 حصان

تقدم فولفو EX90 بفئة Twin Motor التي تعتمد على منظومة كهربائية تضم محركين يعملان معًا لتوفير نظام دفع كلي AWD، مع ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وهو النظام المعتاد في السيارات الكهربائية الحديثة.

وتولد هذه المنظومة قوة إجمالية تبلغ 402 حصان، بينما يصل عزم الدوران إلى 770 نيوتن متر، وتعتمد السيارة على بطارية بسعة 110 كيلوواط ساعة توفر مدى قيادة يصل إلى 490 كيلومترًا بالشحنة الواحدة. 

فولفو EX90

ويمكن شحن البطارية بالكامل عبر الشحن العادي خلال نحو 10 ساعات، في حين يستغرق الشحن السريع من 10 إلى 80% حوالي 30 دقيقة، وتصل قدرة السحب في هذه الفئة إلى 2,200 كيلوجرام.

الفئة الثانية بقوة تصل إلى 510 أحصنة

تقدم فولفو أيضًا فئة Twin Motor Performance التي تعتمد على البطارية نفسها بسعة 110 كيلوواط ساعة مع منظومة مكونة من محركين كهربائيين ونظام دفع كلي، إلا أنها توفر مستويات أداء أعلى مقارنة بالفئة الأساسية.

فولفو EX90

وتبلغ القوة الإجمالية في هذه النسخة 510 أحصنة، بينما يرتفع عزم الدوران إلى 910 نيوتن متر، ما يمنح السيارة استجابة أسرع وقدرة أكبر على التسارع.

كما تحتفظ بمدى قيادة يصل إلى 490 كيلومترًا، مع زمن شحن يبلغ نحو 10 ساعات باستخدام الشحن العادي، وإمكانية رفع مستوى الشحن من 10 إلى 80% خلال 30 دقيقة عبر الشحن السريع، وتبلغ قدرة القطر في هذه الفئة 2,200 كيلوجرام.

فولفو EX90 فولفو EX90 مواصفات فولفو EX90 فولفو EX90 الكهربائية سيارة فولفو EX90

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026|تفاصيل منح درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من "حافة الرسوب"

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 |حقيقة تراجع الحاصلين على الدرجة النهائية في الكيمياء

تأشيرة العمرة متعددة الدخول

إقامة 90 يوما.. تفاصيل تأشيرة العمرة متعددة الدخول ومميزاتها

نادى الزمالك

أزمات لا تنتهي.. نجوم الزمالك في قسم الشرطة| إيه الحكاية؟

الارصاد الجوية

أصعب أسبوع في يوليو.. الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

تصادم

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الحر بالقليوبية

الذهب

أقل من 5900 جنيه.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين

وزير العمل

بعد قرار الحكومة .. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة ثورة 23 يوليو

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أسوان.. رفع المخلفات والتراكمات والقمامة وتحسين مستوى النظافة بعدد من المناطق

صحة جنوب سيناء

صحة جنوب سيناء تبحث رفع كفاءة الأداء التشغيلي ومعدلات إنجاز المنشآت الطبية

محافظ الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يقود جولات مفاجئة بخالد بن الوليد والكورنيش لإزالة الإشغالات

بالصور

اكتشفها بنفسك .. طريقة اختبار القهوة المغشوشة والأصلية

طريقة اختبار القهوة
طريقة اختبار القهوة
طريقة اختبار القهوة

أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا

أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا
أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا
أطعمة ترفع ضغط الدم دون أن تشعر.. احذرها يوميًا

أفضل 5 سيارات مستعملة بمتوسط 400 ألف جنيه

سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه
سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه
سيارات مستعملة بمتوسط 400 الف جنيه

رابط استخراج تصريح عمل إلكتروني في مصر

استخراج تصريح عمل أونلاين
استخراج تصريح عمل أونلاين
استخراج تصريح عمل أونلاين

فيديو

خاتم كأس العالم

لأول مرة في التاريخ.. فيفا يكافئ بطل كأس العالم بخواتم من الذهب والألماس

نهائي مونديال٢٠٢٦

نهائي مونديال لا يُنسى .. أبرز اللقطات المثيرة في مباراة إسبانيا والأرجنتين

أحمد جلال عبدالقوي

نقل جثمان أحمد جلال عبد القوي إلى مشرحة زينهم .. ماذا حدث؟

المتحدث العسكري

ابتدى وقت الحساب.. المتحدث العسكري: حماية الحدود مسئولية لا تقبل المساومة أو التهاون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد