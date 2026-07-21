بمحركات كهربائية.. ماذا تقدم فولفو EX90 الجديدة

تعد فولفو واحدة من أقدم شركات صناعة السيارات في العالم، إذ تأسست في السويد واستطاعت على مدار تاريخها بناء سمعة قوية بفضل تركيزها على معايير السلامة والجودة والاعتمادية.

واتجهت الشركة إلى توسيع نطاق سياراتها الكهربائية، وسط التحولات التي يشهدها قطاع السيارات عالميًا، لتقدم مجموعة من الطرازات التي تعتمد بالكامل على الطاقة الكهربائية دون التخلي عن هويتها المعروفة.

وتأتي فولفو EX90، التي تمثل السيارة الرياضية متعددة الاستخدام الأحدث والأكبر ضمن عائلة السيارات الكهربائية للعلامة السويدية، مع مجموعة من التقنيات الحديثة وخيارين من منظومات الحركة الكهربائية.

فولفو EX90

أبعاد فولفو EX90

تنتمي فولفو EX90 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام كبيرة الحجم، حيث يبلغ طول السيارة 5,038 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,964 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,748 مم، في حين تمتد قاعدة العجلات إلى 2,984 مم.

ويتراوح وزن السيارة بدون ركاب بين 2,713 و2,741 كيلوجرامًا وفقًا للفئة، كما زودت بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية بنفس التقنية، بينما ترتكز على عجلات قياس 22 بوصة في الأمام والخلف.

فولفو EX90

الفئة الأولى بقوة 402 حصان

تقدم فولفو EX90 بفئة Twin Motor التي تعتمد على منظومة كهربائية تضم محركين يعملان معًا لتوفير نظام دفع كلي AWD، مع ناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، وهو النظام المعتاد في السيارات الكهربائية الحديثة.

وتولد هذه المنظومة قوة إجمالية تبلغ 402 حصان، بينما يصل عزم الدوران إلى 770 نيوتن متر، وتعتمد السيارة على بطارية بسعة 110 كيلوواط ساعة توفر مدى قيادة يصل إلى 490 كيلومترًا بالشحنة الواحدة.

فولفو EX90

ويمكن شحن البطارية بالكامل عبر الشحن العادي خلال نحو 10 ساعات، في حين يستغرق الشحن السريع من 10 إلى 80% حوالي 30 دقيقة، وتصل قدرة السحب في هذه الفئة إلى 2,200 كيلوجرام.

الفئة الثانية بقوة تصل إلى 510 أحصنة

تقدم فولفو أيضًا فئة Twin Motor Performance التي تعتمد على البطارية نفسها بسعة 110 كيلوواط ساعة مع منظومة مكونة من محركين كهربائيين ونظام دفع كلي، إلا أنها توفر مستويات أداء أعلى مقارنة بالفئة الأساسية.

فولفو EX90

وتبلغ القوة الإجمالية في هذه النسخة 510 أحصنة، بينما يرتفع عزم الدوران إلى 910 نيوتن متر، ما يمنح السيارة استجابة أسرع وقدرة أكبر على التسارع.

كما تحتفظ بمدى قيادة يصل إلى 490 كيلومترًا، مع زمن شحن يبلغ نحو 10 ساعات باستخدام الشحن العادي، وإمكانية رفع مستوى الشحن من 10 إلى 80% خلال 30 دقيقة عبر الشحن السريع، وتبلغ قدرة القطر في هذه الفئة 2,200 كيلوجرام.