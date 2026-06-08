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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات فولفو اى اكس 30 موديل 2026 الكهربائية

فولفو اى اكس 30 موديل 2026
فولفو اى اكس 30 موديل 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

فولفو اى اكس 30 موديل 2026

وجاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: فولفو اى اكس 30 موديل 2026 الكهربائية ، وتنتمي اى اكس 30 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

محرك فولفو اى اكس 30 موديل 2026

فولفو اى اكس 30 موديل 2026

تنتج سيارة فولفو اى اكس 30 موديل 2026 قوة 272 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها عزم دوران 343 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 69 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي سير يصل إلي 660 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.3 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ فولفو اى اكس 30 موديل 2026

فولفو اى اكس 30 موديل 2026

زودت سيارة فولفو اى اكس 30 موديل 2026 بالكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

مواصفات فولفو اى اكس 30 موديل 2026

تمتلك سيارة فولفو اى اكس 30 موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث .

فولفو اى اكس 30 موديل 2026

ويوجد بـ فولفو اى اكس 30 موديل 2026 أيضا، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها باور ستيرنج، وبها كراسي كهربائية، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها فتحة سقف بانوراما .

سعر فولفو اى اكس 30 موديل 2026

فولفو اى اكس 30 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة فولفو اى اكس 30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 790 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فولفو اى اكس 30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 890 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة فولفو اى اكس 30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 990 ألف جنيه .

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