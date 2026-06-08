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سعر شيفروليه سيلفرادو موديل 2026 في السعودية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر شيفروليه سيلفرادو موديل 2026 في السعودية

شيفروليه سيلفرادو
شيفروليه سيلفرادو
صبري طلبه

تواصل شيفروليه تعزيز تواجدها في فئة الشاحنات الثقيلة داخل المملكة العربية السعودية من خلال سيلفرادو موديل 2026، والتي تعد واحدة من أبرز سيارات البيك أب الأمريكية ذات الطابع الرياضي والمخصصة للطرق الوعرة.

محرك شيفروليه سيلفرادو 

تعتمد شيفروليه سيلفرادو موديل 2026 على محرك بنزين ثماني الأسطوانات بسعة 6.6 لتر، ويولد المحرك قوة تصل إلى 401 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 629 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات، مع نظام دفع رباعي للعجلات.

 شيفروليه سيلفرادو 

تجهيزات شيفروليه سيلفرادو 

تحصل شيفروليه سيلفرادو على مجموعة واسعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق وتشمل التجهيزات حساسات ركن أمامية وخلفية إلى جانب كاميرا محيطية بزاوية رؤية 360 درجة، كما تتوفر السيارة بنظام تثبيت سرعة متكيف، إضافة إلى أنظمة التحذير من الاصطدام الأمامي ومكابح الطوارئ التلقائية.

وتضم سيلفرادو كذلك تقنيات متقدمة لمراقبة المسار تشمل التحذير عند مغادرة الحارة المرورية ومساعد البقاء داخل المسار، فضلاً عن نظام مراقبة النقاط العمياء، وتدعم هذه الأنظمة مجموعة من تقنيات الثبات والتحكم مثل نظام منع انغلاق المكابح والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح ونظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، بالإضافة إلى مساعد صعود المرتفعات ومنظومة الوسائد الهوائية.

 شيفروليه سيلفرادو 

وتضم المقصورة الداخلية تجهيزات متنوعة، حيث يأتي مقعد السائق مزوداً بخاصية التعديل الكهربائي مع ذاكرة للحفظ وتدفئة، مع إمكانية ضبطه عبر 10 وضعيات مختلفة، كما يحصل الراكب الأمامي على مقعد كهربائي مزود بالتدفئة وإمكانية التعديل بعدد مماثل من الوضعيات.

ويأتي المقود مكسواً بالجلد ومزوداً بخاصية التدفئة مع مجموعة من أزرار التحكم متعددة الوظائف، وفي الجانب التقني، تعتمد السيارة على شاشة معلومات وترفيه قياس 13.4 بوصة تدعم التشغيل اللاسلكي لكل من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، كما تتوفر خاصية العرض على الزجاج الأمامي لتوفير المعلومات المهمة ضمن مجال رؤية السائق. 

 شيفروليه سيلفرادو 

أسعار شيفروليه سيلفرادو موديل 2026 في السعودية

تبدأ أسعار شيفروليه سيلفرادو موديل 2026 في السوق السعودي من 220.800 ريال للفئة الأولى، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية 252.600 ريال. أما الفئة الأعلى تجهيزاً فتقدم بسعر يصل إلى 278.500 ريال.

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