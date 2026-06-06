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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أرخص 5 سيارات أوتوماتيك زيرو في مصر.. بالأسعار

أرخص سيارات أوتوماتيك في مصر
أرخص سيارات أوتوماتيك في مصر
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة متنوعة وكبيرة من الإصدارات، والتي تختلف بحسب القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب التنوع من ناحية التصميمات، بالإضافة إلى تنوع الأسعار.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أرخص 5 سيارات أوتوماتيك زيرو في مصر

رينو تاليانت

رينو تاليانت

تضم السيارة رينو تاليانت محرك سعة 1000 سي سي تيربو 3 سلندر، ينتج قوة إجمالية بلغت 100 حصان، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعاتCVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يتراوح بين 755,000 جنيه و 815,000 جنيه.

سوزوكي اسبريسو 

سوزوكي اسبريسو 

تعتمد سوزوكي اسبريسو على محرك سعة 1000CC، يضخ قوة إجمالية قدرها 67 حصانا و90 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يبلغ 630,000 جنيه.

شيري أريزو 5

شيري أريزو 5

دعمت شيري أريزو 5 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يبدأ من 765,000 جنيه إلى 805,000 جنيه، للفئات الأوتوماتيكية.

بايك U5 PLUS

بايك U5 PLUS

زودت السيارة بايك U5 PLUS بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه ضخ 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وتتراوح أسعار السيارة بين 769,900 و 974,900 جنيه.

بروتون ساجا

بروتون ساجا

تقدم بروتون ساجا بمحرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك، ويبلغ سعر السيارة 649,900 جنيه.

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