فورد تقدم برونكو الرياضية الجديدة.. ماذا عن السعر؟

كشفت فورد عن تقديم إصدار جديد من برونكو يحمل اسم برونكو فيلسون، وذلك ضمن تعاون مشترك مع فيلسون الأمريكية.

ويأتي هذا الإصدار الخاص؛ بهدف تقديم نسخة تجمع بين الطابع العملي والقدرات المخصصة للقيادة على الطرق الوعرة، مع مجموعة من التجهيزات التي تناسب مستخدمي الرحلات البرية ومحبي المغامرات

محرك مستعار من برونكو رابتر لتعزيز الأداء

تشير بعض التقارير إلى اعتماد فورد في النسخة الجديدة على محرك سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر مزود بشاحني تيربو، وهو الذي ظهر في سيارات برونكو رابتر، حيث يطلق قوة قدرها 418 حصاناً، فيما يصل عزم الدوران إلى 597 نيوتن متر.

يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات يعمل بالتعاون مع نظام دفع رباعي، إلا أن الشركة لم تكشف حتى الآن عن الأرقام التفصيلية.

فورد برونكو فيلسون

تصميم برونكو فيلسون

ركزت فورد على تعزيز الجوانب العملية في برونكو فيلسون من خلال مجموعة من الإضافات المخصصة للرحلات والأنشطة الخارجية، وتشمل هذه التجهيزات حقائب تخزين اختيارية في المنطقة الخلفية، إلى جانب وحدات تخزين جانبية قابلة للإزالة تم دمجها داخل الأبواب باستخدام نظام تثبيت مغناطيسي.

فورد برونكو فيلسون

كما تم تصنيع هذه الملحقات من مواد مقاومة للماء والأتربة بهدف تحمل ظروف الاستخدام القاسية، وحصلت السيارة أيضاً على صادم أمامي بتصميم مخصص للطرق الوعرة، بالإضافة إلى تجهيزات مثبتة على جانبي السقف لتوفير مرونة أكبر أثناء الرحلات الطويلة وحمل المعدات المختلفة.

فورد برونكو فيلسون

وتضم السيارة عجلات خاصة مزودة بإطارات مصممة للتعامل مع التضاريس المتنوعة، وهو ما يعزز من قدرتها على عبور المسارات الرملية والصخرية، كما زودت بعتبات جانبية لتسهيل الدخول والخروج، إلى جانب منظومة إضاءة تعتمد على تقنية LED التي توفر رؤية أفضل خلال القيادة الليلية.

فورد برونكو فيلسون

مقصورة برونكو فيلسون

حصلت برونكو فيلسون على مجموعة من التجهيزات الحديثة، حيث تضم السيارة شاشة معلومات وترفيه قياس 12 بوصة توفر الوصول إلى مختلف الوظائف الرقمية، بالإضافة إلى نظام صوتي عالي الأداء، وحزمة من تقنيات الحماية.

فورد برونكو فيلسون

كما زودت السيارة بعجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم في عدد من الأنظمة المختلفة، إلى جانب نظام تكييف متعدد المناطق، وتطرح فورد السيارة بعدة خيارات لونية تشمل الأبيض والرملي والأسود والرمادي، مع التصميم الرياضي من فئة الـ SUV الصندوقية.

السعر المتوقع لسيارة برونكو فيلسون

تشير التقديرات الأولية إلى أن برونكو فيلسون قد تصل إلى الأسواق العالمية بسعر يقترب من 70 ألف دولار، ويضع ذلك الإصدار الجديد في موقع سعري أقل من برونكو رابتر، التي يبدأ سعرها من 79,995 دولاراً.