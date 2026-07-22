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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مرصد الأزهر يسلط الضوء على آليات التجنيد الإرهابي وسبل الوقاية منها

لليوم الثاني.. مرصد الأزهر يواصل فعاليات برنامجه التدريبي "ركائز الوعي"
لليوم الثاني.. مرصد الأزهر يواصل فعاليات برنامجه التدريبي "ركائز الوعي"
محمد شحتة

واصل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، فعاليات برنامجه التدريبي "ركائز الوعي" في نسخته الأولى لعام 2026م، في خطوة عملية تُجسد حرصه على تعزيز الوعي المجتمعي وتفكيك الأطروحات الفكرية المشوهة.

وشهد اليوم التدريبي إقامة جلسات فكرية مكثفة؛ استُهلت بمحاضرة بعنوان: "تفكيك الأيديولوجيا الصهيونية وأبعاد القضية الفلسطينية"، قدمها الدكتور حمادة زيان، الباحث بوحدة الرصد باللغة العبرية، استعرض خلالها قراءة تاريخية وتحليلية معمقة للقضية الفلسطينية، مسلطًا الضوء على خطورة الحركة الصهيونية باعتبارها حركة سياسية استعمارية تتستر بعباءة دينية.

آليات التزييف الأيديولوجي

كما تناول الدكتور زيان آليات التزييف الأيديولوجي التي توظفها الحركة لتبرير ممارساتها، موضحًا دور مرصد الأزهر -عبر وحدة اللغة العبرية- في تفكيك الخطاب الإعلامي والسياسي الموجه، لتمكين الشباب من فهم أبعاد الصراع وحماية الهوية العربية والفلسطينية من محاولات الطمس والتشويه.

وفي المحاضرة الثانية، تناولت موضوع "تشريح العقل المتطرف واستراتيجيات الوقاية"، التي ألقاها الدكتور حمادة شعبان، مشرف وحدة الرصد باللغة التركية. اتسمت المحاضرة بطابع تحليلي نفسي وسلوكي، فكّك خلالها منظومة التفكير داخل العقل المتطرف، مبينًا كيف تبدأ بذور التشدد بالعزلة الفكرية، مرورًا برفض الآخر، وصولًا إلى استباحة العنف.

كما سلطت المحاضرة الضوء على آليات التجنيد التي تعتمدها التنظيمات الإرهابية، وشاركت حزمة من سبل الوقاية والتحصين القائمة على تعزيز الوعي المجتمعي وتنمية مهارات التفكير النقدي لدى الشباب؛ لحمايتهم من الوقوع في شباك الاستقطاب.

وفي ختام اليوم، تفقد المشاركون وحدات المرصد في زيارة أطلعهم خلالها الدكتور مصطفى البدري، مشرف وحدة الرصد باللغة الإسبانية، على أبرز الإصدارات وآلية العمل، إلى جانب القضايا المحورية التي يعكف الباحثون على دراستها وتحليلها.

جدير بالذكر أن برنامج "ركائز الوعي" يُعد أحد الأنشطة المحورية لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، والتي يستهدف من خلالها نقل المعرفة مباشرة من غرف الرصد والتحليل إلى عقول الشباب، لبناء جيل يمتلك أدوات الفكر النقدي وقادر على قيادة المجتمع نحو الاستقرار الفكري؛ وذلك بمتابعة مستمرة من الدكتورة رهام سلامة، المدير التنفيذي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف.

مرصد الأزهر التطرف الوعي القضية الفلسطينية اللغة العبرية الخطاب الإعلامي

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