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مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الـ74 لثورة يوليو المجيدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الـ74 لثورة يوليو المجيدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد شحتة

تقدَّم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «حفظه الله ورعاه»، وإلى ضباط القوات المسلحة الباسلة، وإلى أبناء الشعب المصري العظيم؛ بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على مصر نعمة الأمن والرخاء، وأن يوفق قيادتها إلى ما فيه خير الوطن ورفعته.

محطةً وطنيةً فارقةً في تاريخ الدولة

وأكد مفتي الجمهورية، في بيان، أن ثورة الثالث والعشرين من يوليو تمثل محطةً وطنيةً فارقةً في تاريخ الدولة المصرية، وتجسد إرادةً وطنيةً صادقةً عبَّرت عن تطلعات الشعب المصري إلى العزة والكرامة، وأسهمت في ترسيخ دعائم الدولة الحديثة، وفتحت آفاقًا جديدةً لمسيرة التنمية والبناء الوطني، بما رسخ مكانة مصر ودورها الإقليمي والدولي.

وأضاف أن استحضار هذه الذكرى الوطنية الخالدة يعزز الاعتزاز بالوطن، ويستلهم قيم التضحية والإخلاص والانتماء، ويرسخ ثقافة العمل والإنتاج والبناء، باعتبارها السبيل الأمثل لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة، وتحقيق تطلعات الأجيال القادمة، وصون مقدرات الوطن.

ودعا مفتي الجمهورية إلى استلهام الدروس الوطنية التي تجسدها هذه الذكرى، وترجمتها إلى عملٍ مخلص، وإنتاجٍ متقن، وتعاونٍ مثمر، واستشعارٍ للمسؤولية الوطنية، بما يعزز مسيرة الجمهورية الجديدة، ويدعم جهود الدولة في البناء والتنمية، ويحفظ لمصر أمنها واستقرارها، ويحقق لها مزيدًا من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة.

مفتي الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة الشعب المصري ثورة يوليو

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