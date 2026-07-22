قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وحشية الاحتلال.. 24 شهيدا ومصابا في 24 ساعة
التصدير أولوية.. المالية تصدر إنفوجراف لدعم الصادرات المصرية | بالأرقام
مع ارتفاع درجات الحرارة .. علامات ضربة الشمس التي تستوجب الإسعاف فورًا
الأقمار الصناعية تكشف سيطرة الاحتلال على 65% من غزة
وزير المالية: رسائل محفزة لدعم المصدرين و 48 مليارًا مخصصات بالموازنة
6 قرارات في الزمالك بشأن بيع وإعارة اللاعبين
رئيس النواب: ثورة 23 يوليو يوم مجيد شكّل وجدانًا جديدًا ومنعطفًا تاريخيًا في مسيرة الوطن
نيفين منصور: صرف 12.6 مليار جنيه بمخصصات بالموازنة لدعم 2500 شركة مصدرة
وعاظ الأزهر ينتشرون على المقاهي ومراكز الشباب في قوافل لتصحيح المفاهيم المغلوطة.. صور
أطول جوازة استمرت 4 سنوات.. عمر خيرت يكشف عدد زيجاته
جيش الاحتلال: لا شظايا داخل إسرائيل بعد الهجوم الصاروخي على العقبة
وزير الكهرباء: استمرار خطة دعم وتقوية الشبكة القومية لمواكبة الزيادة فى الطلب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تتراجع وسط ترقب قرار المركزي الأوروبي ونتائج الشركات

الأسهم الأوروبية تتراجع وسط ترقب قرار المركزي الأوروبي ونتائج الشركات
الأسهم الأوروبية تتراجع وسط ترقب قرار المركزي الأوروبي ونتائج الشركات
أ ش أ

 تراجعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل تداولات اتسمت بالحذر، مع استيعاب المستثمرين موجة من نتائج أعمال الشركات، وترقبهم صدور قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي غدا، إلى جانب نتائج أعمال كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وانخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.4% في مستهل التعاملات، فيما حدت مكاسب أسهم القطاعين المالي والطاقة من خسائر المؤشر، في مقابل استمرار الضغوط على عدد من القطاعات الصناعية.

واستقر مؤشر "داكس" الألماني دون تغير يذكر، بينما تراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.1%، كما انخفض "مؤشر فوتسي إم آي بي" الإيطالي بنسبة 0.1% متأثرا بتراجع أسهم البنوك.

وفي المملكة المتحدة، سادت حالة من الحذر في الأسواق عقب صدور بيانات رسمية أظهرت تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 2.6% خلال يونيو، مقارنة مع 2.8% في مايو، وهو ما جاء أفضل من توقعات المحللين التي رجحت تباطؤه إلى 2.7%.

ورغم البيانات الإيجابية، تراجع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.1%، مع استمرار ترقب المستثمرين لتوجهات السياسة النقدية في أوروبا.

واستحوذت نتائج أعمال الشركات على اهتمام المستثمرين، بعدما أعلنت مجموعة من كبرى الشركات الأوروبية، من بينها "بانكو سانتاندير" و"يوني كريديت"، إلى جانب شركة الطاقة النرويجية إكوينور، نتائجها الفصلية، والتي وفرت مؤشرات جديدة بشأن أداء الشركات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار تقلبات الأسواق.

وتراجعت أسهم "بانكو سانتاندير" بنسبة 2% عقب إعلان نتائج الربع الثاني، في حين ارتفعت أسهم شركة "أكزو نوبل" بنحو 3% بعد إعلان نتائج فصلية جاءت أفضل من توقعات السوق.

وفي قطاع الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف عقب تعرض سفن تجارية لنقل الطاقة لهجمات جديدة في ممرات بحرية حيوية بالبحر الأحمر، وهو ما عزز المخاوف بشأن أمن الإمدادات ورفع علاوات المخاطر الجيوسياسية، الأمر الذي قدم دعما لأسهم شركات الطاقة، في مقابل زيادة الضغوط على القطاعات كثيفة الاستهلاك للوقود.

وتترقب الأسواق الأوروبية اجتماع البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع متابعة المستثمرين لأي إشارات بشأن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتضخم والنمو الاقتصادي.

تراجعت الأسهم الأوروبية قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي شركات التكنولوجيا الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

منتخب مصر يحتل مركزًا سلبيًا في إحصائيات كأس العالم 2026 | تفاصيل

أحداث نهائي كأس العالم

قرار عاجل من فيفا بشأن أحداث مباراة إسبانيا والأرجنتين .. ماذا حدث؟

مشغولات ذهبية

عيار 21 يقترب من 6 آلاف .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

حامد عبدالله

إنبي يوافق على رحيل حامد عبد الله إلى الأهلي .. بشرط

أسعار الدواجن

بعد جدل الهرمونات .. هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم

ترامب وبن سلمان

اتفاق تاريخي .. ترامب يوافق على منح السعودية برنامجًا نوويًا و«اليورانيوم» في الطريق

محمد صلاح

أسطورة تركيا يتحدّث عن انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش .. ويؤكد: سيصبح قائد الفريق

الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر اليوم الأربعاء 22-7-2026

ترشيحاتنا

الإجهاد الحراري

تحذيرات من مخاطر الإجهاد الحراري خلال موجة الطقس الحار.. فيديو

الثعابين

معظم الثعابين ليست سامة.. نصائح عاجلة بعد غزو الزواحف في المحافظات

صورة ارشيفية

مستشار وزير التعليم: المدارس الفنية المصرية الألمانية نقلة غير مسبوقة

بالصور

مع ارتفاع درجات الحرارة .. علامات ضربة الشمس التي تستوجب الإسعاف فورًا

مع ارتفاع الحرارة.. علامات ضربة الشمس التي تستوجب الإسعاف فورًا
مع ارتفاع الحرارة.. علامات ضربة الشمس التي تستوجب الإسعاف فورًا
مع ارتفاع الحرارة.. علامات ضربة الشمس التي تستوجب الإسعاف فورًا

تكثيف أعمال التشجير وتجميل الشوارع والميادين بمدن وقرى الشرقية

تشجير
تشجير
تشجير

بخطوات سهلة .. طريقة عمل الجبن من اللبن الرايب في المنزل

طريقة عمل الجبن
طريقة عمل الجبن
طريقة عمل الجبن

احذر .. 10 أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا

10 أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا
10 أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا
10 أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد