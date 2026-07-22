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القصة الكاملة.. إيقاف سيارتي ميكروباص بموقف طهطا بعد فيديو التعدي على بلوجر شهيرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

القصة الكاملة.. إيقاف سيارتي ميكروباص بموقف طهطا بعد فيديو التعدي على بلوجر شهيرة

سيارة الواقعة
سيارة الواقعة
سوهاج _ أنغام الجنايني

تحولت واقعة التعدي على بلوجر شهيرة داخل موقف سيارات الأجرة بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج، إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما وثق مقطع فيديو لحظات من المشادة التي انتهت باتهام أحد سائقي الميكروباص بالتعدي عليها لفظيًا وبدنيًا، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى التحرك واتخاذ إجراءات حاسمة بحق السائقين المخالفين.

تفاصيل الواقعة

وبدأت تفاصيل الواقعة، بحسب ما روته البلوجر؛ إثر خلاف نشب بينها وبين أحد سائقي الميكروباص حول قيمة الأجرة داخل موقف طهطا، قبل أن يتصاعد الخلاف سريعًا إلى مشادة كلامية، قالت إنها انتهت بتعرضها للإهانة والتعدي عليها لفظيًا وبدنيًا، وهو ما ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو حالة من الفوضى داخل الموقف، حيث تجمع عدد من الأشخاص حول الواقعة، بينما حاول البعض التدخل لاحتواء الأزمة، في حين طالب آخرون بسرعة محاسبة المسؤول عن الواقعة، وسط حالة من الغضب بين المتابعين الذين طالبوا بتوفير بيئة آمنة للركاب داخل مواقف النقل الجماعي.

وعقب انتشار الفيديو، سارعت البلوجر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث حررت محضرًا رسميًا بالواقعة، مطالبة بمحاسبة السائق المتهم، واتخاذ إجراءات رادعة تمنع تكرار مثل هذه الوقائع داخل المواقف العامة.

وفي استجابة سريعة، أصدرت إدارة مواقف سيارات النقل الجماعي التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج خطابًا رسميًا موجهًا إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، تضمن اتخاذ إجراءات تأديبية بحق سيارتين تابعتين للموقف.

وأوضح الخطاب أنه تقرر إيقاف السيارتين المشار إليهما لمدة 15 يومًا اعتبارًا من تاريخ الواقعة، بعد ثبوت مخالفات منسوبة إليهما بتاريخ 19 يوليو 2026، وذلك تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا للإشراف على المواقف.

وأشار الخطاب إلى أن المخالفات التي تم رصدها تضمنت سوء معاملة الركاب، والتلفظ بألفاظ غير لائقة، وإثارة الشغب والفوضى داخل الموقف، وهي مخالفات استوجبت اتخاذ إجراءات فورية حفاظًا على الانضباط داخل مواقف النقل الجماعي.

وأكدت البلوجر تمسكها بحقها القانوني، مشددة على أهمية محاسبة كل من يسيء معاملة المواطنين، وضرورة تشديد الرقابة داخل مواقف السيارات.

وذلك بما يضمن سلامة الركاب وحسن معاملتهم، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة، في ظل متابعة واسعة من الرأي العام بمحافظة سوهاج.

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