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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع ستيني إثر سقوطه من أعلى منزل بالمراغة في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز المراغة بمحافظة سوهاج واقعة مأساوية، بعدما لقي رجل في العقد السادس من عمره مصرعه إثر سقوطه من أعلى سطح منزل، في حادث أليم أنهى حياته في الحال، وسط حالة من الحزن بين أهالي المنطقة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا يفيد بوصول المدعو ماجد ش. ح، 60 عامًا، ويقيم بدائرة مركز المراغة، إلى مستشفى ساقلتة العام جثة هامدة، وذلك عقب تعرضه للسقوط من أعلى سطح منزل.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، حيث أجرت المعاينة والفحص، وتبين من التحريات الأولية صحة ما ورد بالإخطار، وأن المتوفى تعرض للسقوط من أعلى سطح المنزل، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته قبل وصوله إلى المستشفى.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى ساقلتة العام، ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، والتصريح بالدفن عقب توقيع الكشف الطبي وبيان أسباب الوفاة بصورة نهائية.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وكلفت جهات البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة لكشف جميع ملابسات الحادث، والاستماع إلى أقوال ذوي المتوفى وشهود العيان، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، وبيان كيفية وقوع السقوط.

وفي الوقت نفسه، حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة التي تتولى استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وتواصل الأجهزة المعنية جهودها لاستكمال الفحص والتحريات، في إطار الوقوف على كافة تفاصيل الواقعة، وملابسات السقوط الذي أودى بحياة الرجل الستيني، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن تسليم الجثمان لذويه لدفنه.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج سقوط جثة

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