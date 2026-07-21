تناولت أقراص الباراسيتامول.. إنقاذ فتاة من الموت المحقق في سوهاج

شهد مركز طما بمحافظة سوهاج واقعة مؤسفة، بعدما أصيبت فتاة في العقد الثالث من عمرها بحالة تسمم إثر تناولها كمية كبيرة من أقراص الباراسيتامول، ما استدعى نقلها على الفور إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

كان اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا يفيد بوصول بلاغ إلى الجهات الأمنية بشأن إصابة فتاة بحالة تسمم بدائرة مركز شرطة طما.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين وصول فتاة تُدعى ا. م. ع، تبلغ من العمر 22 عامًا، وتقيم بقرية مشطا التابعة لمركز طما، إلى مستشفى طما المركزي، وهي تعاني من أعراض تسمم نتيجة تناول كمية كبيرة من أقراص الباراسيتامول.

وأكدت التحريات الأولية أن الفريق الطبي بالمستشفى تعامل مع الحالة بشكل عاجل، حيث تم إجراء غسيل معدة للفتاة فور وصولها، مع تقديم الإسعافات الطبية اللازمة، قبل حجزها تحت الملاحظة الطبية لمتابعة حالتها الصحية والتأكد من استقرارها.

في الوقت نفسه، باشرت الأجهزة الأمنية إجراءاتها للوقوف على ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال المصابة وذويها فور سماح حالتها الصحية بذلك، لمعرفة ما إذا كان تناول الأقراص جاء عن طريق الخطأ أم توجد شبهة جنائية أو دوافع أخرى وراء الحادث.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة التي تولت مباشرة التحقيقات، وكلفت وحدة المباحث باستكمال التحريات وكشف جميع الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة.

وتواصل الجهات المعنية متابعة الحالة الصحية للفتاة داخل مستشفى طما المركزي، في الوقت الذي تُستكمل فيه التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحريات والفحص.