550 ألف مستفيد و77 ألف تدخل جراحي.. حصاد عام من الإنجازات بمستشفيات سوهاج الجامعية

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن المستشفيات الجامعية تواصل أداء رسالتها الطبية والعلاجية والتعليمية بكفاءة عالية، في إطار حرص الجامعة على الارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة لأبناء محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد، موضحًا أن المستشفيات الجامعية استقبلت نحو 550 ألف مريض خلال العام المالي 2025/2026.

وذلك إلى جانب إجراء 77,686 ألف تدخل جراحي وإجراء أكثر من 450 ألف فحص مختبري وتشخيصي، بما يعكس حجم الجهد المبذول لتلبية احتياجات المرضى وتقديم رعاية صحية متكاملة.

مستشفيات سوهاج الجامعية

وأوضح الدكتور محمد نصر الدين حمدون، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن مؤشرات الأداء خلال العام شهدت تحقيق معدلات متميزة في مختلف القطاعات، حيث بلغ إجمالي المترددين على استقبال الطوارئ والحوادث 71,456 مترددًا، وإجمالي حالات الدخول 52,578 حالة، فيما تم إجراء 32,452 تدخلاً جراحيًا بقسم الاستقبال والطوارئ.

كما استقبلت العيادات الخارجية بالمستشفى الرئيسي 198,345 مترددًا، وبلغ إجمالي حالات دخول العيادات الخارجية 15,678 حالة.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد كمال عبد الحميد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إن المستشفيات حققت معدلات أداء مرتفعة في الخدمات التشخيصية والعلاجية، حيث تم إجراء 45,234 تدخلًا جراحيًا، و394,566 فحصًا مختبريًا، و54,678 فحص أشعة.

وذلك إلى جانب اجراء 5,345 جلسة غسيل كلوي، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير الخدمات الطبية ورفع كفاءة الأداء، بما يسهم في تقديم رعاية صحية آمنة ومتميزة تواكب أحدث المعايير الطبية، وتلبي احتياجات المرضى على مدار الساعة.