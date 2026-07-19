رئيس جامعة سوهاج يتفقد سير امتحانات كلية علوم الرياضة

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي بكلية علوم الرياضة، للإطمئنان على انتظام اللجان، والتأكد من توفير الأجواء المناسبة التي تساعد الطلاب على أداء الامتحانات في هدوء ويسر.

وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة الامتحانات بمختلف كليات الجامعة، بحضور كلا من الدكتور مؤمن عبدالعزيز عميد الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد.

جامعة سوهاج

وقال الدكتور حسان النعماني أن إدارة الجامعة تحرص على المتابعة اليومية للجان الامتحانية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية، مشددًا على ضرورة توفير سبل الراحة والرعاية للطلاب.

وسرعة التعامل مع أي معوقات قد تطرأ، بما ينعكس إيجابًا على سير العملية الامتحانية ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأوضح الدكتور مؤمن عبد العزيز أن الامتحانات تُجرى وفق الجداول الزمنية المعلنة، وسط التزام كامل بالإجراءات المنظمة، مع توفير جميع الإمكانات اللازمة داخل اللجان.

وأشار إلى أن أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية يبذلون جهودًا كبيرة لضمان انتظام الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق، مشيراً إلي أنه يؤدي الامتحانات ٢٥٠ طالب من الدارسين بأقسام: (تدريس_ تدريب_ ادارة_ علوم صحة دبلومة_ ماجستير_ دكتوراة).

ومن الجدير بالذكر انه خلال الجولة، حرص رئيس الجامعة على الاستماع إلى آراء عدد من الطلاب حول مستوى الامتحانات، مؤكدًا على أن الجامعة تواصل تطوير منظومة التقييم والامتحانات بما يتماشى مع معايير الجودة، ويُسهم في تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل.