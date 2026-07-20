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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لحظات مؤثرة من جنازة الموسيقار هاني شنودة.. شاهد

جنازة هاني شنودة
جنازة هاني شنودة
محمد سعيد

انتهت منذ قليل مراسم تشييع جثمان الموسيقار الراحل هاني شنودة، بإحدى الكنائس في منطقة المعادي بالقاهرة. 

وشهدت جنازة هاني شنودة، مواقف ولحظات مؤثرة من أسرته خلال لحظات الوداع الأخيرة. 

وتستقبل أسرة الموسيقار الراحل هاني شنودة، غدًا، عزاءه في كنيسة السيدة العذراء مريم "المرعشلي" بمنطقة الزمالك، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً وحتى العاشرة مساءً.

هاني شنودة

ومن المقرر أن يشهد العزاء حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومحبي الموسيقار الراحل، لتقديم واجب العزاء لأسرته، بعد مسيرة فنية طويلة ترك خلالها بصمة بارزة في الموسيقى المصرية والعربية. 

ورحل هاني شنودة بعد رحلة فنية حافلة امتدت لعقود، قدّم خلالها أعمالًا خالدة وأسهم في اكتشاف وتقديم عدد من أبرز نجوم الغناء، ليظل اسمه أحد أبرز رموز الموسيقى في مصر.

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