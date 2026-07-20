إلهام شاهين تخطف الأنظار بأحدث اطلالتها

شاركت الفنانة إلهام شاهين، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وخطفت إلهام شاهين الأنظار بلوك كاجوال أنيق بالألوان الصيفية المبهجة.

وكانت قد كشفت الفنانة إلهام شاهين عن تفاصيل اجتماع موسع عُقد بمقر نقابة المهن التمثيلية، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن، لمناقشة تفعيل قانون حقوق الأداء العلني لفناني مصر، بما يضمن حقوقهم أسوة بالفنانين في الولايات المتحدة وأوروبا ودول المغرب العربي.

اجتماع نقابة المهن التمثيلية

وأوضحت شاهين، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الاجتماع شهد حضور الدكتور يحيى الفخراني، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والنائب الفنان ياسر جلال، إلى جانب عدد كبير من الفنانين والفنانات، من بينهم ليلى علوي، هالة صدقي، صابرين، نجلاء بدر، بسمة، رانيا فريد شوقي، رانيا محمود ياسين، سما إبراهيم، منى عبد الغني، أنوشكا، شريف منير، أكرم حسني، بيومي فؤاد، باسم سمرة، سيد رجب، محمد رياض، خالد سليم، محمد محمود، وأحمد صيام، بالإضافة إلى عدد من المخرجين والكتاب، منهم أمير رمسيس، وليد الحلفاوي، أيمن سلامة، والأستاذ ماضي توفيق الدقن رئيس جمعية أبناء الفنانين.