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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إلهام شاهين تشارك متابعيها صورا من أحدث ظهور لها في كندا

الهام شاهين
الهام شاهين
يارا أمين

شاركت الفنانة إلهام شاهين، صور من خلال جولتهم في كندا، أثناء وجودها هناك للاحتفال بشهر التراث المصري في تورنتو.

ونشرت صور من رحلتها الأخيرة وعلقت عليها قائلة: “جوله رائعه فى أجمل مناطق محيطه بشلالات نياجرا فى كندا”.

وتابعت: “ و إن شاءالله سيسعدني جدا لقائى مع الجاليات المصرية و العربيه فى كندا  .. للإحتفال معا بشهر التراث المصرى فى تورنتو”.

واختتمت: “نلتقى فى أمسيه ثقافيه فنيه يوم السبت 25 يوليه .. تحياتى لكل الجاليات المصريه و العربيه بكل أنحاء كندا”.

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن تفاصيل اجتماع موسع عُقد بمقر نقابة المهن التمثيلية، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن، لمناقشة تفعيل قانون حقوق الأداء العلني لفناني مصر، بما يضمن حقوقهم أسوة بالفنانين في الولايات المتحدة وأوروبا ودول المغرب العربي.

اجتماع نقابة المهن التمثيلية 

وأوضحت شاهين، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الاجتماع شهد حضور الدكتور يحيى الفخراني، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والنائب الفنان ياسر جلال، إلى جانب عدد كبير من الفنانين والفنانات، من بينهم ليلى علوي، هالة صدقي، صابرين، نجلاء بدر، بسمة، رانيا فريد شوقي، رانيا محمود ياسين، سما إبراهيم، منى عبد الغني، أنوشكا، شريف منير، أكرم حسني، بيومي فؤاد، باسم سمرة، سيد رجب، محمد رياض، خالد سليم، محمد محمود، وأحمد صيام، بالإضافة إلى عدد من المخرجين والكتاب، منهم أمير رمسيس، وليد الحلفاوي، أيمن سلامة، والأستاذ ماضي توفيق الدقن رئيس جمعية أبناء الفنانين.

الفنانة إلهام شاهين إلهام شاهين كندا شهر التراث المصري تورنتو

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