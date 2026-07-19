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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المهرجان القومي للمسرح المصري يكرّم الفنان أحمد ماهر في دورته التاسعة عشرة

أحمد ماهر
أحمد ماهر
أحمد إبراهيم

في احتفاء يليق بتاريخ أحد أبرز فرسان المسرح المصري، يكرّم المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض في دورته التاسعة عشرة، الفنان القدير أحمد ماهر، تقديرًا لمسيرة فنية ثرية كرّسها لخدمة المسرح، مؤمنًا بأن الخشبة هي المساحة الأولى التي يولد عليها الفنان الحقيقي، ومنها تنطلق رسالته إلى الجمهور.

فمنذ تخرجه في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1973، ارتبط أحمد ماهر بالمسرح ارتباطًا وثيقًا، فبدأ رحلته من مراكز الشباب وقصور الثقافة، قبل أن ينضم إلى مسرح الطليعة، ليصبح أحد أبرز الوجوه التي أسهمت في إثراء الحركة المسرحية المصرية على مدار عقود، مقدمًا عشرات العروض التي تنوعت بين الكوميديا والدراما والمسرح الكلاسيكي، واضعًا بصمته الخاصة في كل شخصية جسدها عشرات العروض التي أكدت قدراته التمثيلية وتنوع أدواته، وكان من أبرز أدواره تجسيده شخصية الملك كلوديوس في مسرحية "هاملت".

كما شارك في عدد كبير من الأعمال التي أصبحت علامات بارزة في تاريخ المسرح المصري ، منها "المتزوجون"، و"القاهرة في ألف عام"، و"دول عصابة يا بابا"، و"ابن البلد"، و"لولي"، و"عطيل"، و"سيرة الحبيب"، و"هي في حياة الرسول"، و"إحنا وظروفنا"، إلى جانب أعمال أخرى مثل "أبو الفوارس عنترة بن شداد"، و"ممنوع الانتظار"، و"مجنون ليلى"، و"لعبة السعادة"، و"باب الشعرية"، إلى جانب العديد من العروض التي أكدت قدرته على الانتقال بين المدارس المسرحية المختلفة، مع حفاظه على حضوره المميز وأسلوبه الأدائي الذي جمع بين الرصانة والصدق والبساطة.

ويأتي هذا التكريم ليؤكد قيمة الفنان الذي ظل وفيًا للمسرح، مؤمنًا بدوره في بناء الوعي وصناعة الجمال، ليصبح أحد الأسماء التي ارتبطت بتاريخ المسرح المصري الحديث، وصاحب تجربة ألهمت أجيالًا متعاقبة من الفنانين.

وقال الفنان أحمد ماهر"أسعد كثيرًا بهذا التكريم من المهرجان القومي للمسرح المصري، لأن المسرح بالنسبة لي ليس مجرد بداية، بل هو العمر كله. على هذه الخشبة تعلمت قيمة الفن، واحترام الجمهور، والانضباط، والإيمان بأن كل عرض هو رسالة قبل أن يكون عملًا فنيًا. أشعر بالامتنان لكل من شاركني هذه الرحلة الطويلة، وأعتبر هذا التكريم تقديرًا لكل فنان آمن بأن المسرح سيظل أبو الفنون، وصاحب الدور الأهم في تشكيل الوجدان. وأتمنى أن تظل خشبة المسرح المصري نابضة بالحياة، وأن تستمر في احتضان المواهب الجديدة وصناعة أجيال تحمل شغف الفن ورسالة الإبداع".

ويواصل المهرجان القومي للمسرح المصري، من خلال تكريم قاماته الفنية، الاحتفاء برواد المسرح الذين أسهموا في ترسيخ مكانة المسرح المصري، وحافظوا على وهجه عبر سنوات طويلة من العطاء والإبداع، ومن جانبه، أكد الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، أن تكريم أحمد ماهر يأتي تقديرًا لمسيرة فنية كبيرة صنعها بإخلاص واجتهاد، وأسهم خلالها في إثراء المسرح المصري بأعمال ستظل حاضرة في ذاكرة الجمهور، مشيرًا إلى أن المهرجان يحرص على الاحتفاء بالقامات التي شكلت علامات مضيئة في تاريخ المسرح المصري.

المهرجان القومي للمسرح المصري محمد رياض أحمد ماهر

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