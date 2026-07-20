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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بإطلالات ملفتة.. رامى ربيعة وزوجته وإجازة رومانسية فى المالديف

رامى ربيعة وأجازة رومانسية فى المالديف
رامى ربيعة وأجازة رومانسية فى المالديف
رنا عصمت

شارك رامي ربيعة مدافع منتخب مصر جمهوره صورا جديدة من عطلته الصيفية ،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت زوجة رامى ربيعه ، بإطلالات صيفية انيقة ومميزة خطفت بها الانظار عبر السوشيال ميديا.
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وتحدث رامي ربيعة، مدافع منتخب مصر، عن كواليس استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة المنتخب عقب العودة من البطولة، مؤكدًا أن اللقاء كان لحظة استثنائية في مسيرته، وأن كلمات الرئيس منحت اللاعبين دفعة معنوية كبيرة رغم انتهاء مشوار الفراعنة دون تحقيق اللقب.

مصدر فخر له ولجميع أفراد المنتخب
وخلال ظهوره في برنامج «كلام الناس» مع الإعلامية ياسمين عز عبر قناة «MBC مصر»، أعرب ربيعة عن سعادته الكبيرة بمقابلة الرئيس، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء كان مصدر فخر له ولجميع أفراد المنتخب.

وقال ربيعة: «كان شرف كبير وفخر ليا إني قابلت الرئيس السيسي، وكلامه كان له تأثير كبير علينا جميعًا».

رسائل دعم وثقة
وأضاف مدافع منتخب مصر أن الرئيس تعامل مع اللاعبين بأبوية كبيرة، مؤكدًا أن حديثه حمل رسائل دعم وثقة، موضحًا: «الرئيس كان يتعامل معنا كأب، وكلامه كله كان إيجابيًا ومليئًا بالدعم والثقة».

وأشار ربيعة إلى أن الرئيس حرص على رفع معنويات اللاعبين وعدم التركيز على نتيجة البطولة فقط، قائلًا: «خلانا نحس إننا حققنا إنجازًا كبيرًا، ولم يشعرنا بأننا خرجنا من البطولة، بل أكد لنا قيمة ما قدمناه».

وأكد لاعب منتخب مصر أن هذا التكريم سيظل من الذكريات المهمة في مسيرته الكروية، لما حمله من تقدير واحترام لجهود اللاعبين وما بذلوه خلال المنافسات.

زوجة رامى ربيعه رامي ربيعة مدافع منتخب مصر

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بإطلالات ملفتة.. رامى ربيعة وزوجته وإجازة رومانسية فى المالديف

رامى ربيعة وأجازة رومانسية فى المالديف
رامى ربيعة وأجازة رومانسية فى المالديف
رامى ربيعة وأجازة رومانسية فى المالديف

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