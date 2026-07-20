كوريا الجنوبية تطالب رعاياها بمغادرة الشرق الأوسط فورا مع تصاعد التوترات

أوصت الحكومة الكورية الجنوبية مواطنيها الموجودين في دول الشرق الأوسط، وخاصة الذين يزورون المنطقة لفترات قصيرة، بالمغادرة الفورية في ظل التدهور الأمني المتسارع الناتج عن تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاءت التوصية عقب اجتماع عقدته وزارة الخارجية الكورية الجنوبية مع ممثلي 17 بعثة دبلوماسية، من بينها سفارتا سيول في إيران وإسرائيل، لمراجعة التطورات الأمنية وتقييم إجراءات حماية المواطنين الكوريين وسفن الشحن العاملة في المنطقة.

وأكدت النائبة الثانية لوزير الخارجية، كيم جينا، أن غالبية دول الشرق الأوسط تخضع لتحذير سفر من المستوى الثالث، وهو ما يعني التوصية بمغادرة المنطقة إلا في حالات الضرورة القصوى. وأضافت أن الزائرين لفترات قصيرة مطالبون بمغادرة المنطقة فورًا ما لم تكن لديهم أسباب ملحة للبقاء.

كما شددت المسؤولة الكورية على أهمية تعزيز إجراءات السلامة الخاصة بالسفن الكورية التي تعبر البحر الأحمر، في ظل تصاعد التوترات العسكرية واتساع نطاقها، بما يشمل التحركات العسكرية المرتبطة بالحوثيين في اليمن والتطورات الإقليمية.

وأوضحت وزارة الخارجية أن بعثاتها الدبلوماسية في دول الشرق الأوسط تتابع المستجدات بشكل مستمر، مؤكدة استعدادها لاتخاذ أي إجراءات إضافية لضمان أمن وسلامة المواطنين الكوريين الجنوبيين في المنطقة.