وزير السياحة والآثار يفتتح قبة ضريح السلطان قايتباي.. اليوم

يفتتح وزير السياحة والآثار قبة ضريح السلطان قايتباي الأثرية في حي الجمالية، وذلك اليوم الأثنين بعد انتهاء الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار من أعمال ترميمها بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

قبة ضريح السلطان قايتباي

وتشتهر قبة ضريح السلطان الأشرف قايتباي كنموذج العمارة المملوكية في مصر، فى ظل اطلالتها بزخارف حجرية كنمط من فنون الفن الإسلامي في العصر المملوكي.

ويمثل مشروع الترميم إضافة جديدة إلى سلسلة المشروعات التي تنفذها وزارة السياحة والآثار لإحياء المواقع التاريخية وإعادتها لاستقبال الزائرين وفق أعلى المعايير الفنية والأثرية، بما يحافظ على القيمة التاريخية للمبنى ويضمن استدامته للأجيال المقبلة.

من جانبها تسعي وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، في الاهتمام بـ تطوير وترميم الآثار الإسلامية وعودة رونقها لتكون نمط يضاف للسياحة الثقافية.

وتشهد الفترة الراهنة تجاه قوي نحو ملف ترميم الآثار الإسلامية في ربوع مصر، لإلقاء الضوء على حقبة تاريخية وآثرية نادرة.