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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأعلى للآثار يُدرس العظام الآدمية والحيوانية بالمواقع الأثرية

وزارة السياحة والآثار
وزارة السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

أعلنت وحدة التدريب المركزي بـ وزارة السياحة والآثار، عن دورة  تدريبية متخصصة تنظمها إدارة مراكز تدريب الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، من خلال مركز تدريب القاهرة والجيزة بعنوان
مدخل لدراسة العظام الآدمية والحيوانية بالمواقع الأثرية.

أوضحت وحدة التدريب المركزي بوزارة السياحة والآثار، أن المهارات التي سيكتسبها المتدرب مفهوم دراسة علم العظام الحيوانية ومساهمته فى تحديد طبيعة الغذاء، الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى الاستئناس، والطقوس العقائدية للحضارات القديمة.

البقايا العضوية في المواقع الأثرية


تابعت أن المهارات تتضمن كيفية التعامل مع البقايا العضوية في المواقع الأثرية، وكيف تساهم هذه العظام في إعادة بناء البيئات القديمة وفهم أنماط حياة المجتمعات، بالإضافة إلى التعرف على علم الآثار الحيوية وأهميته والاساليب العلمية المتبعة للتعامل مع البقايا الادمية فى موقع الحقائر.


أشارت إلى أن المهارات ستشمل التوثيق والتسجيل الأثرى من خلال استخدام استمارات التسجيل الأثرية المخصصة للبقايا الآدمية وتعبئتها بدقة بطريقة علمية، والتعرف على منهجية تحليل وتسجيل العظام الحيوانية من خلال التصنيف والترقيم، وإعداد قاعدة البيانات.
 

وحدة التدريب المركزي بوزارة السياحة والآثار وزارة السياحة والآثار مراكز تدريب الآثار دراسة العظام الآدمية المواقع الأثرية

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