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في عيدها القومي الـ145.. الشرقية تفتتح 66 مشروعا بتكلفة 2.7 مليار جنيه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في عيدها القومي الـ145.. الشرقية تفتتح 66 مشروعا بتكلفة 2.7 مليار جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

تقدم المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بخالص التهاني لأبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي الـ145، والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، تخليدا لذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي، ابن قرية هرية رزنة بمركز الزقازيق، أمام الخديوي توفيق في ساحة عابدين، مطالبا بالحرية وحقوق الشعب، لتظل هذه الذكرى رمزا للعزة والكرامة والمطالبة بالحقوق والحريات.

وأعرب محافظ الشرقية عن خالص تمنياته لأبناء المحافظة بدوام التوفيق والتقدم والازدهار، وتحقيق المزيد من الإنجازات على أرض الشرقية، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ الشرقية أن احتفالات الشرقية بعيدها القومي هذا العام تشهد افتتاح 66 مشروعا خدميا وتنمويا في مختلف القطاعات، بإجمالي تكلفة تبلغ نحو 2.7 مليار جنيه، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التنمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح حازم الأشموني أن شهر سبتمبر الجاري يشهد افتتاح 27 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية، بتكلفة 514 مليونا و100 ألف جنيه، إلى جانب افتتاح 4 مشروعات بقطاع الصحة بتكلفة 95 مليونا و300 ألف جنيه، فضلا عن 4 مشروعات بقطاع الطرق والنقل بتكلفة 75 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ أنه من المقرر كذلك افتتاح 3 مشروعات بقطاعي الأوقاف والأزهر بتكلفة 34 مليون جنيه، و8 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بتكلفة 688 مليون جنيه، بالإضافة إلى 8 مشروعات بقطاع الشباب والرياضة بتكلفة 36 مليونا و500 ألف جنيه.

وأشار إلى أن خطة الافتتاحات تتضمن أيضا 9 مشروعات بقطاع الكهرباء بتكلفة مليار و300 ألف جنيه، إلى جانب 3 مشروعات بقطاع الطب البيطري بتكلفة 12 مليونا و700 ألف جنيه.

وتأتي هذه المشروعات في إطار احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي الـ145، وحرص الأجهزة التنفيذية على دعم مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة، بما يحقق استفادة مباشرة للمواطنين ويسهم في تحسين جودة الحياة بمختلف أنحاء المحافظة.

الشرقية محافظ الشرقية الاحتفال بالعيد القومي الزعيم أحمد عرابي

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