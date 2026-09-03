القبض على 4 أشخاص استعرضوا بدراجاتهم النارية في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام 4 أشخاص يستقلون دراجتين ناريتين بالسير برعونة معرضين حياتهم والمواطنين للخطر والتلويح بإشارات خادشة للحياء للقائم على التصوير بإحدى الطرق بالشرقية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجتين الظاهرتين بمقطع الفيديو المشار إليه "بدون لوحات معدنية" وقائديهما ومرافقيهما (4 طلاب – مقيمين بدائرة مركز شرطة الزقازيق) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 28/ أغسطس المنقضى على سبيل اللهو.





تم التحفظ على الدراجتين الناريتين .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





