وصية شهيد فلسطينى: لفوني بعلم مصر

في مشهد مؤثر يحمل ارتباط شاب فلسطيني بحب مصر والقضية الفلسطينية، يلتف العلم المصري والفلسطيني حول جثمان الشهيد عمر النعسان خلال تشييع جنازته في إحدى مدن الضفة الغربية.

وكشفت الفلسطينية ثراء النعسان عن وصية شقيقها الشهيد عمر النعسان، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تصدي أهالي بلدة المغير شمال شرق رام الله لهجوم نفذه مستوطنون.

الشهيد عمر النعسان

وصية الشهيد

وقالت ثراء في منشور على حسابها في "فيسبوك": «يا جماعة أخويا وصاني مرة، قالي: ثراء إذا استشهدت لفوني بعلم مصر وفلسطين».

وأكدت شقيقة الشهيد أنها بحثت عن العلم المصري لتنفيذ وصيته قبل تشييع جثمانه في البلدة، في مشهد لاقى تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل.

مشهد مؤثر في الوداع الأخير

وأثارت وصية عمر النعسان تفاعلاً لافتاً لما حملته من دلالة رمزية، بعد اختياره أن يُشيع جثمانه ملفوفاً بالعلمين المصري والفلسطيني معاً، في تعبير عن ارتباطه بمصر إلى جانب انتمائه الفلسطيني.

وتداول مستخدمون صوراً ومقاطع فيديو من جنازة الشهيد، حيث تحولت وصيته إلى واحدة من أبرز القصص المتداولة عقب استشهاده.

وتأتي الوصية في وقت تتصاعد فيه اعتداءات المستوطنين على قرى الضفة الغربية، فيما يواصل الفلسطينيون تشييع شهدائهم وسط تأكيد على التمسك بالأرض والهوية.