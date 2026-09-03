هنكسرله عضمه | أقوال صاحب كافيه بالمقطم في قضية إسماعيل دولار | خاص

قررت جهات التحقيق المختصة بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس إسماعيل دولار وآخرين بتهمة البلطجة، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وجاء أقوال صاحب أحد الكافيهات المجني عليهم بالمقطم كالتالي :

س| ما تفصيلات ما حدث؟

ج| أنا مستأجر كافيه بعقد بيني وبين شركة للدعاية والاعلان لمدة ايجارية محددة ومبالغ مالية محددة ومن فترة قامت ادارة التحصيل بالشركة طلب زيادة القيمة الايجارية والمرافق والخدمات غير منصوص ببنود العقد المبرم بيننا الا اننا رفضنا دفع هذه الزيادات الى ان قام الطرف الثاني المدعو اسلام نائب مدير الشركة الخاصة المسئول عن ادارة الكافيهات والمدعو صالح والمدعو محمد ابراهيم بطلب دفع الزيادات بطريقة تهديدنا الا اننا واصحاب الكافيهات رفضنا ذلك فقام بقطع كافة المرافق والخدمات عن الكافيهات للضغط علينا بالدفع وقاموا بالاستعانه بالمدعو اسماعيل دولار المشهور عنه ممارسة اعمال البلطجة للقيام باعمال البلطجة وفرض السيطرة وبث الرعب والتلويح بالعنف والتهديد بالايذاء مستغلا سطوته وشهرته بممارسة اعمال البلطجة وقطع المرافق والخدمات عن الكافيهات ومحاولة كسر اقفال الكافيهات لاجبارنا على دفع زيادة القيمة الايجارية غير منصوص بها بالعقد المبرم كرها عنا وعليه قمنا بابلاغ الشرطة لاثبات الحالة.





س | متى واين؟

ج| الكلام حدث اليوم بمجمع الكافيهات بالمقطم



س| امام من حدث ذلك ؟

ج| حصل أمام النزلاء والمارة وامام الكاميرات

س | ما الضرر الواقع عليك ؟

ج| قيام كل من المدعو اسلام نائب مدير الشركة المسئول عن ادارة الكافيهات والمدعو صالح والمدعو محمد ابراهيم بطلب دفع الزيادات بطريقة تهديدنا الا اننا واصحاب الكافيهات رفضنا ذلك فقام بقطع كافة المرافق والخدمات عن الكافيهات للضغط علينا بالدفع وقاموا بالاستعانه بالمدعو اسماعيل دولار للقيام باعمال البلطجة وفرض السيطرة وبث الرعب والتخويف بالمكان وقطع المرافق والخدمات عن الكافيهات ومحاولة كسر اقفال الكافيهات لاجبارنا على دفع زيادة القيمة الايجارية غير منصوص بها بالعقد المبرم كرها عنا وقيام المدعو اسماعيل دولار بإخبارنا بأنه بصحبته عدد ٢ سيارة ميكروباص، محملين بأشخاص اللى هيعترض هنكسرله عضمه.

س| بما تتهم المشكو فى حقهم؟

ج| اتهم المدعو اسلام المسئول عن ادارة الكافيهات والمدعو صالح والمدعو محمد ابراهيم بطلب دفع الزيادات بطريقة تهديدنا الا اننا واصحاب الكافيهات رفضنا ذلك فقام بقطع كافة المرافق والخدمات عن الكافيهات للضغط علينا بالدفع وقاموا بالاستعانه بالمدعو اسماعيل دولار المشهور عنه ممارسة اعمال البلطجة.

س| ما قصدك من اقوالك ؟

ج| اتخاذ الإجراءات المدنية



س| هل لديك أقوال أخرى

ج| لا