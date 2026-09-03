انطلاق معسكر إعداد مراقبي الحكام

انطلقت اليوم، الخميس، فعاليات معسكر إعداد مراقبي الحكام، المقام في مقر اتحاد الكرة بالجزيرة، ضمن برنامج تدريبي يستمر على مدار 3 أيام، بواقع معسكر اليوم الواحد في كل يوم، وذلك استعدادًا للموسم الجديد.

60 مراقب للحكام

ويشارك في المعسكر نحو 60 مراقبًا للحكام، حيث يتضمن البرنامج شرح التعديلات الجديدة في قوانين كرة القدم، إلى جانب توضيح آليات تقييم أداء الحكام خلال المباريات.

المحاضرون

ويحاضر في فعاليات المعسكر كل من: جمال الغندور، نائب رئيس لجنة الحكام، وفهيم عمر ومحمد الحنفي، حيث يقومون بشرح التعديلات الجديدة وتوضيح آليات عمل مراقبي الحكام خلال المباريات.

ويأتي تنظيم المعسكر، في إطار خطة لجنة الحكام لتطوير أداء مراقبي الحكام خلال المباريات، ورفع كفاءتهم وتوحيد معايير تقييم الحكام خلال الموسم الجديد.