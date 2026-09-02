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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شرط حاسم لاستمرار حسام حسن مع منتخب مصر حتى 2030.. ماذا طلب اتحاد الكرة؟

حسام حسن
حسام حسن
عبدالله هشام

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن شرط اتحاد الكرة لمواصلة حسام حسن مهمته مع منتخب مصر حتى 2030.

وقال حتحوت في تصريحاته: كان محور من محاور النقاش خلال تجديد عقد الجهاز الفني للمنتخب، ماذا نحتاج من أمم أفريقيا؟ وهل يُشترط لاستكمال العقد نتائج معينة في بطولة أمم أفريقيا؟

وأضاف: الكابتن حسام حسن لم يرفض بند، الوصول إلى نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا، ليستكمل العقد للمرحلة التالية، وهي ما بعد أمم أفريقيا ، ونصف نهائي شرط استكمال العقد للمرحلة الجديدة، والوصول إلى مونديال 2030.

وأوضح: إبراهيم حسن، بحسب ما قال لنا أطراف في جلسات تجديد تعاقد التوأم، كان معترض على هذا البند في إطار التفاوض لكن حسام حسن كان موافق برغبة التحدي، وبرغبة أننا أثبتنا قدرتنا على الوصول لنصف نهائي النسخة الماضية، وكنا في مرحلة شك، ثم وصلنا دور الـ16 لكأس العالم، فأصبح الأمر يقينًا عند الجمهور وبالتالي لا يوجد مشكلة.

وواصل حتحوت تصريحاته : اقتنع التوأم، وتم توقيع العقود، بحضور  رئيس الاتحاد، المهندس هاني أبوريدة

وأردف : يرغب اتحاد الكرة في استمرار الجهاز الفني للمنتخب بكامل قوامه، لكن حسام حسن أبلغ جميع أعضاء الجهاز بأنهم تحت التقييم، وأن تجديد التعاقد قد يشهد استمرار بعض الأسماء أو إجراء تغييرات. 

واختتم هاني حتحوت تصريحاته قائلا :من المرجح استمرار الجهاز الحالي، على أن يكون القرار النهائي لحسام حسن قبل إعلان تشكيل جهازه المعاون

هاني حتحوت اتحاد الكرة حسام حسن منتخب مصر أمم أفريقيا

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