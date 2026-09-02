تحرك عربي لتوحيد سوق الكهرباء وتعزيز الربط بين الدول العربية

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، الدورة الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين، وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، بمشاركة ممثلي الدول العربية، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي اجتماعات المجلس في ظل جهود عربية متواصلة لتعزيز التكامل الاقتصادي، ودعم مشروعات التعاون المشترك في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الطاقة والربط الكهربائي بين الدول العربية.

وفي هذا الإطار، عقدت اللجنة التوجيهية المكلفة بدراسة الربط الكهربائي العربي الشامل، أمس الثلاثاء، اجتماعها الرابع والأربعين، بمشاركة 7 دول عربية أعضاء باللجنة، هي الإمارات والجزائر والسعودية وقطر وليبيا ومصر وتونس، حيث ناقشت تطورات التوقيع والتصديق على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء.

الربط الكهربائي العربي

كما تعقد لجنة خبراء الكهرباء في الدول العربية اجتماعها السابع عشر يومي 2 و3 سبتمبر الجاري، بمشاركة الدول العربية الأعضاء، إلى جانب الهيئة العربية للطاقة الذرية، والمنتدى العربي لمنظمي الكهرباء، والاتحاد العربي للكهرباء.

وتبحث الاجتماعات أهمية تسريع العمل في مجالات الطاقة والسوق العربية المشتركة، بما يسهم في إيجاد حلول لتحديات الطاقة الكهربائية في المنطقة العربية، وإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء باعتبارها وسيلة لتعزيز إمدادات الكهرباء على أساس إقليمي، وتمكين تجارة وتبادل الكهرباء بين الدول الأعضاء من خلال الوصول العادل إلى الشبكات وتعزيز المنافسة.

كما تتناول مستجدات المشروع التجريبي لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربي، الأردن والسعودية ومصر، باعتباره خطوة محورية نحو تحقيق التكامل الإقليمي، ونواة لبدء التبادل التجاري للكهرباء بين الدول العربية على أسس تجارية واقتصادية.

وتتضمن الاجتماعات كذلك بحث سبل تشجيع الاستثمارات العامة والخاصة في مشروعات توليد ونقل الكهرباء ذات الأهمية الإقليمية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في مجال الربط الكهربائي، ودعم مشاركة القطاع الخاص في التحول الطاقي، فضلا عن التحضير للمنتدى العربي الثامن حول «آفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة الذرية».

وأكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية، وتكثيف الجهود المشتركة لدعم إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، وتعزيز الابتكار وبناء القدرات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة في المنطقة العربية.