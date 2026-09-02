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الرئيس السيسي يستقبل نظيره الصيني بقصر الاتحادية.. صور وفيديو
الرئيس السيسي وقرينته يستقبلان الرئيس الصيني وقرينته بقصر الاتحادية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد قليل.. الرئيس السيسي وقرينته يستقبلان الرئيس الصيني وقرينته بقصر الاتحادية

الرئيس السيسي ونظيره الصيني
الرئيس السيسي ونظيره الصيني
البهى عمرو

عرضت قناة “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا يفيد بأنه بعد قليل، يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته، الرئيس الصيني وقرينته بقصر الاتحادية.

وانطلقت فعاليات القمة المصرية الصينية في القاهرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج، في زيارة وصفها خبراء بأنها «تاريخية»، لما تحمله من أبعاد محلية وإقليمية ودولية.

تتويج لشراكة 70 عامًا في ظل «غليان» إقليمي
قال نبيل نجم الدين، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، لوكالة «سبوتنيك» الروسية، إن الزيارة «تاريخية بامتياز»، نظرًا إلى توقيتها الذي يتزامن مع حالة الغليان التي تشهدها عدة مناطق في العالم، وبعد مرور ما يقرب من عقد على آخر زيارة لرئيس صيني إلى القاهرة.

وأضاف أن الزيارة تمثل «تتويجًا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين»، خاصة خلال العقد الأخير الذي شهد تطورًا كبيرًا في التعاون الثنائي، مشيرًا إلى أنها تأتي عقب مناورات عسكرية جوية مشتركة بين مصر والصين.

وأكد نجم الدين أن العلاقة بين القاهرة وبكين «علاقة تاريخية قائمة على شراكة بين حضارتين عريقتين»، لافتًا إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين عام 1955.

الرئيس السيسي السيسي الرئيس الصيني

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