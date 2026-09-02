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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: رسائل الرئيس السيسي لشي جين بينج تفتح آفاقا جديدة للتعاون المصري الصيني

الرئيس السيسي والرئيس الصيني
الرئيس السيسي والرئيس الصيني
فريدة محمد

أكد النائب مختار همام، عضو مجلس النواب، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس الصيني شي جين بينج، بالتزامن مع زيارته لمصر، تعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع القاهرة وبكين، ورسالة حول حجم حرص القيادة السياسية المصرية على مواصلة تطوير هذه الشراكة في مختلف المجالات.

وأضاف أن ترحيب الرئيس السيسي بالرئيس الصيني باعتباره "ضيفا عزيزا على ضفاف النيل وصديقا كريما للشعب المصري" يحمل دلالة مهمة على طبيعة العلاقات بين الشعبين، والتي تقوم على المحبة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأوضح أن تأكيد الرئيس السيسي أنه عمل مع الرئيس شي جين بينج على مدار أكثر من 12 عاما من أجل دفع وتعزيز علاقات الود والصداقة بين مصر والصين، يجسد استمرارية الرؤية المصرية تجاه أهمية الانفتاح على القوى الدولية وبناء شراكات متوازنة تخدم المصالح الوطنية.

وأشار النائب مختار همام إلى أن وصول العلاقات المصرية الصينية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة يمثل ثمرة سنوات من التعاون والتنسيق بين البلدين، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتيح فرصا أكبر لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي والتجاري.

وقال إن الاحتفال بمرور 70 عامًا على العلاقات المصرية الصينية يمثل مناسبة مهمة لتأكيد قوة الروابط بين البلدين، مشيدا بالرسائل الرئاسية التي تعكس تقدير مصر للدور الصيني وحرصها على استمرار التواصل والتعاون بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم الاستقرار والتنمية.

الرئيس الصيني شي جين بينج الرئيس عبدالفتاح السيسي القاهرة بكين القيادة السياسية المصرية

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