إيران.. مقتل 3 من قوات الباسيج بالضربات الأمريكية على جزيرة لافان

أفادت وسائل ‏إعلام إيرانية بمقتل 3 من الباسيج بالضربات الأمريكية على جزيرة لافان.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الثلاثاء بدء ضربات جديدة على أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني في جنوب إيران، خاصة قرب مضيق هرمز.





جاء في بيان سنتكوم أن القوات الأمريكية بدأت القصف الساعة 12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، رداً على محاولات الحرس الثوري استهداف سفن تجارية في المضيق وقوات أمريكية منتشرة في المنطقة.



أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في جزيرة قشم وميناء بندر عباس وميناء تشابهار على الساحل الجنوبي.

يأتي ذلك بعد ضربات أمريكية سابقة استهدفت منصات صواريخ في جزيرة لارك الأحد الماضي.



ويُعد هذا التصعيد جزءاً من المواجهة المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران منذ فبراير 2026، والتي تركزت مؤخراً على السيطرة على مضيق هرمز الحيوي لشحن النفط.



وحذرت طهران من رد قوي، فيما توعد الرئيس ترامب بضربات أشد إذا استمرت الهجمات الإيرانية.