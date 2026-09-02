أحمد شوبير يكشف تفاصيل الخلاف بين محمد هاني والأهلي بشأن تجديد العقد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل الخلاف بين محمد هاني، لاعب النادي الأهلي، وإدارة القلعة الحمراء بشأن تجديد عقده، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بطريقة احتساب البونص ونسبة المشاركة.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: «محمد هاني بالتحديد هو عايز يبقى مُقدر شوية، تقولي مُقدر يعني إيه؟ أنا عايز فلوس زيادة؟ لأ».

وأوضح أن الأهلي عرض على محمد هاني الحصول على 25 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه بونص، حال الفوز بالبطولات.

وأضاف: «طب العشرة مليون دي محسوبة إزاي؟ أو تتدفع إزاي؟ هنا نقطة الخلاف، إنه بيبقى مثلًا 25% من قيمة العقد اسمها نسبة مشاركة، مهما كان اسمك بقى، ما حققتش من نسب المشاركة مثلًا 60% ولا 65% ولا مش عارف كام، يتخصم لك 25% من هذا العقد».

وأشار شوبير إلى أن البونص في الأهلي مرتبط بشكل أكبر بالبطولة الإفريقية، أيًا كان مسماها، وبطولة الدوري العام.

وتابع: «فهاني قال لهم دي ما تربطهاليش بنسبة المشاركة، يعني خلوها مالهاش علاقة بنسبة المشاركة».

وأكد شوبير أن إدارة الأهلي تتمسك بالسياسة الموحدة التي وضعتها لجميع اللاعبين، قائلًا: «الأهلي وللمرة الألف تاني هو عامل خلاص سياسة موحدة على كل اللاعبين».

وأضاف أن محمد هاني أوضح لإدارة النادي: «يا جماعة أنا راجل لعبت 400 مباراة، فيعني شيلولي نسبة المشاركة بحيث إنه يضمن في كل الأحوال إنه يبقى العشرة بونص».

وأوضح شوبير أن الأهلي رفض طلب اللاعب، وتمسك بالنظام المتبع داخل النادي، قائلًا: «فالنادي الأهلي قال لأ، مش هنعمل ده، إحنا حاطين نظام، وده النظام بتاعنا، وده اللي إحنا هنمشي عليه، في انتظار توقيع كابتن محمد هاني».

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن ملف تجديد محمد هاني سينتهي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الأمور ستُحسم كما حدث مع مصطفى شوبير، قائلًا: «وأنا بقولك في النهاية هو الموضوع هيخلص، يعني زي ما قلت لك موضوع مصطفى شوبير هيخلص، هو موضوع محمد هاني برضه هيخلص في هذا الأمر يعني وتبقى الأمور انتهت».