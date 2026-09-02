تسلا تمنح Grok صلاحية التحكم في إعدادات السيارة

أطلقت شركة تسلا تحديثها البرمجي الصيفي لعام 2026، والذي يمثل نقلة نوعية في دور المساعد الذكي (Grok) المطور عبر شركة xAI؛ إذ تحول من مجرد مجيب صوتي للاستفسارات وتحديد مسارات الملاحة إلى متحكم كامل ومدمج في وظائف السيارة وأنظمتها الرقمية والميكانيكية.

تحول شامل من المساعدة الصوتية إلى التحكم الفعلي

منحت النسخة البرمجية الجديدة المساعد الذكي وصولًا مباشرًا إلى أجهزة السيارة والأنظمة المدمجة، مما يتيح للسائقين إدارة مكونات المقصورة عبر الأوامر الصوتية الطبيعية.

وتسمح التحديثات بالتحكم في أجزاء متعددة مثل فتح صندوق القفازات، وطي مرايا الرؤية الجانبية، وتعديل إعدادات التكييف، وتفعيل مساحات الزجاج على السرعة القصوى دون الحاجة للتنقل عبر القوائم المعقدة على الشاشة الرئيسية.

تنفيذ الأوامر الصوتية المركبة في وقت واحد

تكمن القوة الرئيسية في هذا التحديث بقدرة نظام "جروك" على معالجة الأوامر الصوتية المركبة والمتعددة وتنفيذها بالتزامن في جملة واحدة؛ إذ يمكن للسائق توجيه طلب شامل يتضمن طي المرايا، وتعديل درجة حرارة المقصورة إلى 65 درجة، وتعديل الإضاءة، وفتح تطبيق القيادة الذاتية، ليقوم النظام بتنفيذ كافة الإجراءات فورًا ودون الحاجة لتقديم كل أمر على حدة.

إدارة الاتصالات وسرعة الاستجابة التشغيلية

يمتد نطاق التحكم المباشر ليشمل إجراء المكالمات الهاتفية من الأجهزة المقترنة، والبحث في منصات البث الموسيقي، وقراءة إعدادات القيادة وديناميكيات التحكم بالسيارة على الطريق.

كما شهد التحديث تقليلًا ملحوظًا في زمن معالجة الأوامر وتحليلها لتقديم استجابة فورية، مما يعزز سهولة الاستخدام اليومي خاصة أثناء الاعتماد على نظام القيادة الذاتية الكاملة على الطرق السريعة.