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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أصالة تروج لعودتها للشام من خلال حفل ضخم

اصالة
اصالة
يمنى عبد الظاهر

روجت الفنانة السورية أصالة نصري لعودتها المرتقبة إلى الشام، من خلال فيديو ترويجي مؤثر كشفت خلاله عن مشاعرها تجاه هذه العودة.

وقالت أصالة خلال الفيديو الترويج عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات والصور انستجرام :" من لحظة ما عرفت إن رجعتي للشام ليها موعد، صار الحلم واقع، وقرب تاريخ هيكون في حياتي هو الأهم".

وأكدت الفنانة السورية أن الليلة المرتقبة لن تكون مجرد حفل غنائي أو سهرة تجمعها بجمهورها، وإنما تحمل بالنسبة إليها مشاعر ومعانٍ أكبر، خاصة أنها تمثل لحظة لقاء جديدة بينها وبين أهل بلدها بعد سنوات من الغياب.

وأضافت: “هي ليلة مو عادية ولا سهرة غنائية.. لقاءنا ولادة جديدة لابنتكم أصالة”.

وأكدت الفنانة السورية أن الليلة المرتقبة لن تكون مجرد حفل غنائي أو سهرة تجمعها بجمهورها، وإنما تحمل بالنسبة إليها مشاعر ومعانٍ أكبر، خاصة أنها تمثل لحظة لقاء جديدة بينها وبين أهل بلدها بعد سنوات من الغياب.

وأضافت: “هي ليلة مو عادية ولا سهرة غنائية.. لقاءنا ولادة جديدة لابنتكم أصالة”.

https://www.instagram.com/reel/Dcv7ao3NSt6/?igsi=MWN1MXptYmZua2puZA==

عودة أصالة لوطنها من جديد

وتأتي عودة أصالة إلى الشام بعد سنوات من الغياب عن وطنها، وفي أعقاب التغيرات السياسية التي شهدتها سوريا وسقوط نظام بشار الأسد، لتستعد الفنانة السورية للقاء جمهورها في حدث وصفته بأنه واحد من أهم الأحداث في حياتها.

وتحمل هذه العودة أهمية خاصة بالنسبة لأصالة، التي ارتبط اسمها على مدار سنوات طويلة بالشام، حيث شهدت سوريا بداياتها الفنية الأولى قبل أن تنطلق في مشوارها الفني وتصبح واحدة من أبرز نجمات الغناء في الوطن العربي.

ويبدو أن أصالة تنظر إلى عودتها المرتقبة باعتبارها أكثر من مجرد عودة فنية إلى المسرح، إذ وصفت اللقاء بأنه “ولادة جديدة”، في إشارة إلى حجم المشاعر التي تحملها تجاه هذه اللحظة، والشوق الذي يسبق لقاءها بأهل بلدها وجمهورها.

الفنانة السورية أصالة أصالة نصري الشام حفل غنائي عودة اصاله للشام

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