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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اجتماعات مكثفة بتموين الأقصر لتفعيل «كارت المفتش» وتعزيز الرقابة على الأسواق

اجتماعات مكثفة بتموين الأقصر لتفعيل «كارت المفتش» وتعزيز الرقابة على الأسواق
اجتماعات مكثفة بتموين الأقصر لتفعيل «كارت المفتش» وتعزيز الرقابة على الأسواق
شمس يونس

عقد المهندس عبد الرازق الصافي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر اجتماعا موسعا بحضور ضياء متولي وكيل المديرية وعدد من مفتشي التموين ومديري الإدارات التموينية بالمحافظة لشرح آليات العمل بمنظومة «كارت المفتش» وطرق تفعيلها ميدانيا وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ببدء التشغيل الرسمي للمنظومة اعتبارا من الأول من سبتمبر الجاري.

ويأتي الاجتماع في إطار استعدادات مديرية التموين بالأقصر للانتقال إلى منظومة الرقابة الرقمية وتطوير آليات العمل الميداني بما يضمن سرعة رصد المخالفات وإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والمنافذ التموينية.

وشهد الاجتماع استعراض آليات استخدام «كارت المفتش» والمهام الجديدة المكلف بها المفتشون التموينيون حيث تتيح المنظومة تسجيل وتوثيق الزيارات والحملات التفتيشية والمخالفات التي يتم رصدها إلكترونيا وبشكل فوري بدلا من الاعتماد على الإجراءات الورقية.

كما جرى توضيح آليات الربط بنظم المعلومات الجغرافية GIS بما يسمح بتحديد الموقع الجغرافي للحملات والمنافذ التي يتم المرور عليها وربط البيانات والنتائج الميدانية بقواعد البيانات المركزية لوزارة التموين بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الرقابة.

وأكدت الاجتماعات أهمية الاستفادة من المنظومة الجديدة في سرعة متابعة نتائج الحملات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات حيث تتيح البيانات الرقمية لمديري الإدارات وقيادات المديرية متابعة أعمال الرقابة بصورة أكثر دقة وسرعة.

وتتزامن منظومة «كارت المفتش» مع تفعيل أدوات الرقابة الرقمية الأخرى وعلى رأسها تطبيق «رادار الأسعار» الذي يتيح للمواطنين الإبلاغ عن مخالفات الأسعار بما يعزز التكامل بين الرقابة التموينية والمشاركة المجتمعية ويسهم في مواجهة أي محاولات للاحتكار أو المبالغة في الأسعار بالتنسيق مع مباحث التموين.

وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر استعداداتها لتطبيق المنظومة الجديدة ورفع كفاءة المفتشين والعاملين بالإدارات التموينية بما يدعم جهود الدولة في إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

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