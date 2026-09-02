شجاعة طفل تنقذ والده من الموت بعد إصابته بسكتة دماغية أثناء قيادته سيارة نقل في بني سويف

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف واقعة مؤثرة عامرة بمعاني الإنسانية، كان بطلَها طفلٌ صغيرٌ لم يتخطَّ عامه الثالث عشر.

وبحسب هيئة الإسعاف المصرية، الطفل كان مصاحبًا لوالده داخل سيارة نصف نقل مخصصة لنقل الأثاث، وبلا مقدمات تعرض والده لسكتة دماغية أعجزته عن الكلام أو الحركة بشكل كامل.



وأوضحت الهيئة أن الطفل سارع بالاتصال بالخط الساخن 123 التابع لهيئة الإسعاف المصرية، مبديًا ثباتًا منقطع النظير. مسؤول غرفة القيادة والتحكم بهيئة الإسعاف المصرية التبس عليه الأمر في بادئ الأمر، فلم يتيقن من رقة صوته هل هو طفل أم طفلة.



وأشارت هيئة الإسعاف إلى أن الطفل تحلى بشجاعة استثنائية بالرغم من خطورة الموقف ودقته ووجوده بطريق صحراوي وحيدًا بصحبة والده. وتابعت: “رجال الإسعاف تمكنوا من الوصول إلى موقع الطفل في غضون ست دقائق فقط من تلقي الاستغاثة، وحرص مسؤول غرفة القيادة والتحكم طوال تلك المدة على طمأنة الطفل عبر الهاتف”.



وأوضحت أنه تم نقل والد الطفل بشكل عاجل صوب مستشفى الجامعة ببني سويف لتوافر وحدة للسكتة الدماغية بها.



ووجهت هيئة الإسعاف المصرية، الشكر للأطقم الإسعافية التي ساهمت بمشاركة ذلك الطفل الشجاع في إنقاذ والده وهم "صابر محمد، مشرف العمليات، محمد عرفان، مسعف، إدوار فتح الله، فني قيادة.