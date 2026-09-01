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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأول من نوعه بشمال الصعيد..رئيس جامعة بني سويف يعلن بدء الدراسة ببرنامج الفيزياء الحيوية الطبية

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أعلن الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس بجامعة بني سويف ، صدور القرار الوزارى رقم 406، بالموافقة على بدء الدراسه ببرنامج الفيزياء الحيوية الطبية بكلية العلوم ، كبرنامج ذات طابع خاص بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة، والذي يعد الأول من نوعه في شمال الصعيد، ليشكل نقلة نوعية في مجال التعليم الجامعي من خلال الجمع بين الفيزياء والتطبيقات الطبية الحيوية.

وأوضح رئيس الجامعة، ان البرنامج يهدف إلى إعداد كوادر علمية متخصصة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل في مجالات الأشعة والعلاج الإشعاعي والأجهزة الطبية والبحث العلمي، بما يعزز من مكانة الجامعة كمنارة علمية رائدة.

واشار رئيس الجامعة إلى تميز البرنامج الجديد بكونه تخصصًا حديثًا يجمع بين العلوم الأساسية والتطبيقات الطبية، حيث يتم التدريس على يد نخبة متميزة من أساتذة الفيزياء والطب، مع توفير تدريب عملي ومعملي متقدم داخل المستشفيات الجامعية ومراكز البحوث الطبية والحيوية.

واضاف ان البرنامج  يتيح للطلاب فرصًا مميزة للتعيين في برنامج أكاديمي جديد، إضافة إلى تأهيلهم للعمل في مؤسسات متعددة مثل مراكز البحوث النووية والطبية، هيئة الطاقة الذرية، المستشفيات والمراكز الطبية، فضلاً عن شركات الأجهزة الطبية والصناعات الدوائية، وذلك فى ضوء حرص الجامعة على  تلبية متطلبات سوق العمل المتزايدة في مجالات الأشعة والعلاج الإشعاعي والهندسة الطبية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للطلاب الراغبين في مستقبل مهني واعد.

واشارت الدكتورة حنان سليمان عميد كلية العلوم، إلى ان البرنامج  يوفر فرص تدريب عملية في مراكز التصوير الإشعاعي ومعاهد الأورام والعلاج الإشعاعي، إضافة إلى الشركات العاملة في مجال الهندسة الطبية، مما يمنح الطلاب خبرة ميدانية متكاملة تؤهلهم للانخراط المباشر في سوق العمل.

واضافت ان البرنامج  يستهدف طلاب كلية العلوم من شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة، ليمنحهم فرصة فريدة للتميز في تخصص مطلوب بشدة داخل المؤسسات الطبية والبحثية.

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