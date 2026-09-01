بني سويف.. بدء إجراءات قرعة حج الداخلية للعام 1448/2027

شهد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بنى سويف، واللواء دكتور عماد بركات مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، مراسم إجراء قرعة الحج العلنية لمديرية أمن بني سويف لعام 1448/2027، والتي تقام تحت رعاية وزارة الداخلية، وذلك بقاعة نادي ضباط الشرطة بمدينة بني سويف، وفي حضور عدد

من القيادات الأمنية والتنفيذية وأهالي وأسر المتقدمين .



بدأت فعاليات الاحتفال بالسلام الوطني، ثم الاستماع لتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت فضيلة الشيخ عادل حيدر ،ثم كلمة لفضيلة الشيخ رزق جبر "ممثلا عن مديرية "الأوقاف تناول فيها مكانة فريضة الحج وأهميتها، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بآدابها وسلوكياتها التي تعكس قدسيتها وروحها الإيمانية وطالب الحجاج بالالتزام بمجموعة من بالآداب أثناء أداء فريضة الحج منها الرحمة والحلم والصبر والتواضع،أعقبها فقرة للتواشيح والابتهالات الدينية من أداء فضيلة الشيخ صالح أبو القاسم.

وأُجريت القرعة عن طريق الحاسب الآلي تأكيداً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، في حضور عدد كبير من المتقدمين وأسرهم، وتم الإعلان عن أسماء الفائزين بمختلف مراكز ومدن المحافظة "الأساسي والإحتياطي"،حيث وصل إجمالي المتقدمين إلى 1761 مواطناً ومواطنة،فيما تبلغ الحصة الإجمالية المقررة لمديرية أمن بني سويف 411 تأشيرة حج،موزعة (407 تأشيرة للمتقدمين بالأقسام والمراكز بجانب 4 تأشيرات لكبار السن).

وفي كلمته أعرب المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز عن سعادته بالتواجد في هذه الفعالية،خاصة عقدها يتزامن مع الذكرى العطرة لمولد نبي الرحمة،وقدم الشكر لوزارة الداخلية وكافة أجهزتها والشكر موصول لمديرية أمن بني سويف وكافة القائمين على تنظيم هذه القرعة،مقدما التهنئة للفائزين وطالبهم بالدعاء لوطننا وقيادتنا الحكيمة وأن يمن على الحجاج بأداء فريضة الحج بسلاسة ويسر والعودة بسلامة الله إلى أرض الوطن،ومتمنيا حظا أوفر في الموسم المقبل لمن لم يحالفهم التوفيق هذا العام.

فيما أكد مدير الأمن اللواء دكتور عماد بركات، حرص واهتمام أجهزة وإدارات مديرية الأمن على الاستعداد والتنظيم الجيد لمراسم إجراء قرعة الحج التي تتم تحت رعاية وزارة الداخلية،والتي تعد من المناسبات والفعاليات السعيدة التي ننتظرها كل عام،معرباً عن تقديره للمحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز على حضوره مراسم إجراء القرعة، حيث قدم التهنئة للفائزين في القرعة من ضيوف الرحمن وطالبهم بالدعاء لمصر وأن يكونوا خير سفراء لبلدهم،وأن يمن الله على كل المتقدمين بأداء الفريضة سواء هذا العام أو الأعوام القادمة بمشيئة الله تعالى.